普廷宿敵警告歐洲：準備好迎接第二次冷戰

俄羅斯前首富兼石油大亨、因挑戰普廷政權而流亡的霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）警告歐洲，無論烏克蘭局勢如何發展，都要做好應對第二次冷戰的準備。

美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版報導，克里姆林宮的頭號批評者霍多科夫斯基警告歐洲，無論莫斯科對烏克蘭的戰爭如何發展，都要做好與俄羅斯長期對抗的準備，「我們應該預料到，一場類似冷戰的局面至少會持續10年」。

霍多科夫斯基表示，在此期間，唯一能阻止俄國進一步侵略歐洲的因素，將是俄國總統普廷相信西方構成可信的軍事威脅。

在持續近半個世紀的冷戰期間，蘇聯和西方都在努力削弱對方，同時避免在歐洲爆發公開衝突和潛在核戰。歐洲和北大西洋公約組織（NATO）高階官員目前認為，俄國正在重拾消耗戰政策，利用混合戰爭策略破壞西方穩定並製造分裂。

此外，曾俄國監獄服刑十年、現居倫敦的霍多科夫斯基淡化西方制裁對克里姆林宮的影響，稱制裁「對俄國經濟造成一些壓力，但並無顯著影響」。

他對烏克蘭長期針對俄國煉油廠的無人機攻擊能否重創克宮的戰爭機器也持懷疑態度，「即使是最強大的無人機，甚至是戰斧飛彈，最多只能擊中2公頃左右的區域，西伯利亞典型的煉油廠通常佔地1500公頃，造成的破壞相當於踩到別人的腳」。

霍多科夫斯基認為，普丁對權力的掌控唯一可能被打破的時機，實際上，是在他全面入侵烏克蘭後的頭2年，前提是俄國在烏克蘭遭受決定性的軍事失敗，但這個機會之窗現在已經關閉。

