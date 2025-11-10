為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本拉麵店員開店遇熊襲 把熊摔走繼續工作、網友驚呼「太扯了」

    2025/11/10 10:20 即時新聞／綜合報導
    位於青森縣的拉麵店昨日遭遇黑熊襲擊，店員在開店前置作業時遭熊攻擊，他把熊甩開、右眼附近受傷後仍持續工作，等到老闆到場後發現負傷時才報案處理。店員被許多網友稱讚敬業，也有人認為此舉衛生堪慮，受傷後應直接就醫、不該再處理食材。（圖擷取自Google Map）

    日本熊害事件頻傳，日本青森縣三戶町9日清晨5點傳出一名拉麵店員遭熊襲擊，而這名店員將熊甩開，右眼附近受到撕裂傷。不過該名店員在遭遇熊襲後仍滿身是血地持續工作，後續拉麵店其他店員看到這狀況才報警並男子送醫治療。此事件也引發網友讚嘆，並誇讚男子極為敬業。

    綜合日媒報導，這名57歲的拉麵店店員在凌晨4點左右前往店面進行開店作業，5點左右在拉麵店的後門打開瓦斯總開關時，突然遭到一頭體長約1公尺的熊襲擊，男子當下將襲擊而來的熊甩了出去，右眼附近在過程中受傷流血，熊則是沿著道路逃走。

    不過男子雖然受傷流血，但他仍持續前置作業，直到其他人到店後發現他受傷，才打電話報案。拉麵店社長佐佐木回憶，當時他看到男子滿身是血仍在工作，男子回答他被攻擊，「我把牠甩開了」，後來才知道男店員是被熊攻擊。男店員聲稱，當時他以為是比較大隻的狗，結果是熊。

    後續男店員送醫治療，沒有生命危險，拉麵店也暫時停業中，警方則是在週邊區域持續巡邏。

    這段經歷也讓許多網友嘖嘖稱奇，並留言：「滿身是血還繼續準備材料，對拉麵的熱情也太驚人了吧……把熊甩開難道是拉麵修行鍛鍊出的臂力？」、「絲毫不把熊的威脅放在眼裡，一心追求拉麵之道的姿態，實在令人敬佩。」、「有職人精神的店員，他煮的拉麵肯定也很好吃吧？」、「備料就是生命，他是究極的料理人。」、「被熊襲擊受傷了還繼續備料這不就跟《鬼滅之刃》裡的鋼鐵塚螢一模一樣嗎？」

    由於店員在遭遇熊襲的狀態下仍在進行開店前置作業，也有網友從衛生角度提出質疑：「雖然很勇敢，但從衛生角度來看，在受傷的情況下繼續工作這件事真的沒問題嗎？」、「咦？這在衛生方面不行吧。」、「受了傷的話，血可能會混進拉麵裡啊！這我可不敢吃！」、「工作精神很了不起，但我還是擔心血液會不會混到湯裡了......」

