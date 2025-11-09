為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美國百歲人瑞榮登全球婚齡最長夫妻！揭相守之道「彼此相愛」

    2025/11/09 23:39 國際新聞中心／綜合報導
    美國百歲人瑞吉廷斯夫婦結褵83年，榮登「全球婚齡最長夫妻」的新紀錄保持人。（取自LongeviQuest網站）

    美國百歲人瑞吉廷斯夫婦結褵83年，榮登「全球婚齡最長夫妻」的新紀錄保持人。（取自LongeviQuest網站）

    美國邁阿密1對超過百歲的老夫妻，榮登「全球婚齡最長夫妻」的新紀錄保持人。他們表示，維繫這段跨越83年的婚姻，秘訣其實很簡單：「我們深愛彼此」。

    現年107歲的愛蓮娜‧吉廷斯（Eleanor Gittens）接受長壽研究網站LongeviQuest 訪問時說：「我們彼此相愛」。108歲的丈夫萊爾‧吉廷斯（Lyle Gittens）也以一句「我愛我的妻子」回應相同問題。這對老夫妻的溫馨互動，成為全球矚目的長壽愛情故事。

    LongeviQuest的全球驗證委員會根據2人1942年的結婚證書、美國人口普查紀錄，以及跨越數十年的檔案資料，正式確認吉廷斯夫妻為全球婚齡最長的在世伴侶。

    LongeviQuest指出，在今年10月巴西的馬諾埃爾‧迪諾（Manoel Angelim Dino）與瑪麗亞‧迪諾（Maria de Sousa Dino）夫婦相繼辭世後，吉廷斯夫婦接下這項紀錄。迪諾夫婦婚齡85年，原本自2月起保持世界最長婚齡頭銜。

    英國「衛報」報導，吉廷斯夫婦不僅是目前婚齡最長的夫妻，也被認為是「史上最高齡的在世夫妻」。LongeviQuest表示，他們的愛情故事橫跨戰爭與社會動盪，格外罕見而感人。

    據報導，兩人相識於1941年，當時萊爾是克拉克亞特蘭大大學（Clark Atlanta University）的籃球隊球員，愛蓮娜則是觀賽學生。她笑稱已忘了誰贏得比賽，但「永遠記得那是第一次見到萊爾」。後來萊爾入選該校男子籃球名人堂。

    第二次世界大戰爆發後，儘管知道萊爾勢必被徵召入伍，但2人仍決定結婚。1942年6月4日，萊爾自喬治亞州軍營獲准請假3天成婚。那天，他第一次見到岳家人，並回憶自己當時必須搭乘種族隔離列車北上迎親，但「為了愛蓮娜，一切都值得。」

    不久後，萊爾被派往義大利前線，隸屬美軍第92步兵師。愛蓮娜懷著第一個孩子，在紐約與丈夫家人同住，並工作養家，透過信件與前線的萊爾保持聯繫。她回憶說，軍方審查信件極為嚴格，「被塗黑的部分比能看到的文字還多」。

    戰後，這對夫妻在紐約重聚，雙雙通過公職考試，進入政府服務。2人熱愛旅行，愛蓮娜最喜歡的是加勒比海的法國海外屬地瓜德羅普（Guadeloupe）。她在69歲時仍好學不倦，自福坦莫大學（Fordham University）取得城市教育博士學位。夫婦倆多年來積極參與母校校友會活動，晚年移居邁阿密與女兒安琪拉同住。

    雖然萊爾坦言懷念紐約的生活，也難以相信自己的婚姻竟創下紀錄，但他說，能與愛蓮娜共度長年歲月，已是最大的幸福。「我很高興還能陪著她，我們享受彼此相處的時光，這一路走來完成了很多事。」

    衛報說，這對跨越世紀的愛侶，見證了戰爭、種族隔離與社會變遷，仍以最平實的方式詮釋了愛情的恆久不變。

