德媒引西方情資：中國或趁2026美國內亂 伺機攻台

據德國《畫報》（Bild）引述西方情報機構的警告，北京可能最快在2026年11月3日美國期中選舉後，趁美國國內可能出現的動盪局勢，對台灣發動攻擊。

情資報告顯示，北京預期美國屆時可能出現政治緊張，若期中選舉結果引發爭議，川普政府或需動用軍隊處理內部事務。專家認為，在此情況下，北京可能利用美國分心之際，發動海空協同攻擊，目標是結束台灣76年來的獨立狀態。

中國民用渡輪軍事化

據報導，專門研究地緣政治與未來安全趨勢的國際智庫「斯皮爾研究所」（The SPEAR Institute），其安全專家斯圖姆鮑姆（May-Britt Stumbaum）警告，中國正積極進行軍備重整，包括將民用渡輪改裝為軍事用途，並計劃在2026年底前，建造超過70艘大型渡輪。她補充說，北京視軍事入侵為「和平統一」已無可能時的最後手段。

面對中國威脅，我國駐德國代表谷瑞生向《畫報》表示，台灣歡迎包括美國與德國在內的其他國家支持。他並提及，近期有九個國家派遣軍艦通過台灣海峽，以展現團結。

報導也補充背景指出，新任中國國台辦發言人彭慶恩曾表示，北京不排除對台使用武力，但願在「一國兩制」下和平統一。而美國總統川普則曾表明，中國國家主席習近平理解攻擊台灣將面臨的後果。

