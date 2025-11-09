退位國王出回憶錄自稱「建立民主」 西班牙總理：是人民抗爭得來

西班牙退位國王璜．卡羅斯日前出版回憶錄，部分內容引發爭議。（美聯社檔案照）

西班牙總理桑傑士表示不推薦前國王璜．卡羅斯最新出版的回憶錄。（彭博檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）9日表示，他對目前自我流放於海外的前西班牙國王璜．卡羅斯（Juan Carlos）最新出版回憶錄中的一些說法，感到「驚訝」，並稱他今年耶誕節不推薦讀這本回憶錄。

現年87歲的璜．卡羅斯的回憶錄《和解》（Reconciliation，暫譯）5日推出法文版，西班牙文版12月3日上市；他在500頁的回憶錄中回顧西班牙史上各知名時刻，也論及他本人的婚外情與貪腐醜聞；其中最具爭議性的段落，包括璜．卡羅斯對已故西班牙獨裁者佛朗哥將軍（General Francisco Franco）的溫言暖語，以及對自己在西班牙民主轉型上所扮演角色的看法。

佛朗哥在西班牙內戰後掌權，獨裁統治西班牙40年，靠處決與監禁政敵來維繫政權。璜．卡羅斯10歲被佛朗哥從父母身邊帶走，將之培養為接班人；1975年底，璜．卡羅斯在佛朗哥辭世2天後登基，但並未延續佛朗哥的獨裁統治，而是迅速推動改革，最後促成西班牙在1977年舉行民主選舉。璜．卡羅斯在回憶錄中宣稱：「我透過建立民主，給予西班牙人自由」。

桑傑士告訴西班牙《國家報》（El País），他還沒讀過這本回憶錄，但根據他看到書摘內容，「這不會是我今年聖誕節推薦的書籍之一」；但他要回應回憶錄中的一些讓他感到驚訝的論點，像是誰為或沒為西班牙帶來民主。「民主並非從天而降，而是西班牙人民、普通老百姓抗爭的結果」。

璜．卡羅斯在2014年退位，交棒給兒子、現任西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI），後因醜聞纏身而在2020年移居阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi），此後未再參與西班牙王室任何官方活動。璜．卡羅斯還在書中寫道，之所以決定出版回憶錄，因為他覺得自己的故事「被人偷走了」。

除了桑傑士，其他西班牙政壇人士也對璜．卡羅斯的回憶錄內容頗有微詞。西班牙文化部長烏塔森（Ernest Urtasun）6日譴責璜．卡羅斯在書中推崇佛朗哥，直言時至今日還有人敢為獨裁者辯護或開脫，｢令人髮指」。

