蕭美琴歐洲議會演講 IPAC：歐盟及比利時外交部均知情協助

副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，IPAC今天告訴中央社，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆對蕭美琴訪問行程知情。

蕭美琴當地時間7日下午在IPAC的比利時布魯塞爾峰會演說，峰會在歐洲議會（European Parliament）內舉行，事後網路有言論稱這是台灣捐贈「巨資」換取蕭美琴演講，並質疑演說活動性質。

IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）今天回應中央社提問表示，「捐巨資換演講」說法是「徹底捏造」；IPAC在歐洲議會的兩位共同主席自主決定邀請蕭美琴，而蕭美琴也欣然決定接受邀請。

至於「台灣民主基金會」名列IPAC合作夥伴一事，裴倫德說，IPAC不依賴台灣民主基金會支持，所謂蕭美琴應邀發表演說是因為有「任何人」捐款或承諾捐款交換得來，這類說法簡直「荒謬可笑」（ludicrous）。

裴倫德強調，IPAC十分自豪促成蕭美琴演說。他並指出，關於蕭美琴將赴比利時並前往歐洲議會，歐洲議會議長、負責歐盟（European Union）整體對外事務的歐盟對外事務部（EEAS），以及比利時外交部皆「全然知情」。

裴倫德說，IPAC對以上「所有」單位和個人在過程中的協助，甚為感謝。

IPAC串連全球約300位議員，橫跨超過40個國家及區域議會，以對北京立場強硬著稱。

