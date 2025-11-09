為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    蕭美琴歐洲議會演講 IPAC：歐盟及比利時外交部均知情協助

    2025/11/09 20:25 中央社
    副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆對蕭美琴訪問行程知情。（中央社）

    副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆對蕭美琴訪問行程知情。（中央社）

    副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，IPAC今天告訴中央社，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆對蕭美琴訪問行程知情。

    蕭美琴當地時間7日下午在IPAC的比利時布魯塞爾峰會演說，峰會在歐洲議會（European Parliament）內舉行，事後網路有言論稱這是台灣捐贈「巨資」換取蕭美琴演講，並質疑演說活動性質。

    IPAC共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）今天回應中央社提問表示，「捐巨資換演講」說法是「徹底捏造」；IPAC在歐洲議會的兩位共同主席自主決定邀請蕭美琴，而蕭美琴也欣然決定接受邀請。

    至於「台灣民主基金會」名列IPAC合作夥伴一事，裴倫德說，IPAC不依賴台灣民主基金會支持，所謂蕭美琴應邀發表演說是因為有「任何人」捐款或承諾捐款交換得來，這類說法簡直「荒謬可笑」（ludicrous）。

    裴倫德強調，IPAC十分自豪促成蕭美琴演說。他並指出，關於蕭美琴將赴比利時並前往歐洲議會，歐洲議會議長、負責歐盟（European Union）整體對外事務的歐盟對外事務部（EEAS），以及比利時外交部皆「全然知情」。

    裴倫德說，IPAC對以上「所有」單位和個人在過程中的協助，甚為感謝。

    IPAC串連全球約300位議員，橫跨超過40個國家及區域議會，以對北京立場強硬著稱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播