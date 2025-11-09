為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大埃及博物館開幕後人潮擠爆 假日僅供線上購票

    2025/11/09 21:10 中央社
    大埃及博物館4日起正式全面開放參觀，遊客絡繹不絕。（美聯社）

    大埃及博物館4日起正式全面開放參觀，遊客絡繹不絕。（美聯社）

    全球矚目的大埃及博物館4日起正式向一般民眾全面開放參觀，遊客絡繹不絕。在7、8日的埃及週末兩日，博物館現場更是被人潮擠爆，官方當場宣布現場停止售票，並緊急推出假日僅供線上售票政策。

    埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）8日報導，大埃及博物館（Grand Egyptian Museum, GEM）4日向一般大眾開放後的短短幾小時內，即吸引約1.8萬名遊客入場參觀。許多遊客甚至在清晨便開始進入售票中心排隊購票。

    博物館官方7日緊急宣布，由於參觀人數已超出上限，大埃及博物館至11月9日前先暫停網路訂票。且未來針對埃及的週五和週六例假日以及國定假日，將僅透過博物館官方網站銷售門票。

    8日上午，中央社記者在大埃及博物館周邊目睹各國遊客人潮湧動，空氣瀰漫興奮與焦躁交織的氣息。售票窗口宛如遙不可及，人群蜿蜒，秩序幾近失控。有人在成功購得門票後興奮高呼；也有人因擁擠而怒聲爭執，現場氣氛沸騰不已。

    大埃及博物館執行長葛尼姆（Ahmed Ghoneim）對大眾的熱烈反應感到自豪，強調博物館以古埃及永恆奇蹟結合尖端科技影像，為觀眾打造獨特的參觀體驗。

    圖坦卡門展廳（Tutankhamun Gallery）是最吸引人潮目光的場所。這名少年法老共約5000件首次公開集中展示的陵墓陪葬珍寶，例如鑲滿珠寶裝飾的黃金面具、黃金王座、輦轎等物，以及展廳的創新前衛設計，贏得參觀民眾的讚譽。

    土耳其文化和旅遊部長埃爾索伊（Mehmet Nuri Ersoy）也在參觀博物館時向媒體表示，大埃及博物館是埃及的第4座金字塔。

    總面積高達50萬平方公尺的大埃及博物館建築群，除主館外，館外另有一座太陽船博物館，還設置各式咖啡廳、餐廳、商店，以及戶外景觀花園廣場。

    博物館於現階段每日開放時間為上午8時30分至晚上7時，週六和週三特別延長至晚上10時，觀眾可在夜晚星空下，同時觀賞不遠處的金字塔，透過繽紛交錯光影，映照出一幅瑰麗的夜色畫卷。

    大埃及博物館外國觀光客最新適用票價為1450埃鎊（約新台幣950元），如另加500埃鎊，還可獲得英語或阿語導覽服務。

    在目前新購票制度下，參觀民眾如想在埃及週末（週五和週六）以及國定假日入館參觀，必須提前從官網預訂門票，現場將不再提供購票服務。平日雖可現場購票，但如現場參觀人數超出接待能力，仍有可能當場停止售票。

    大埃及博物館正式開放後，8日是第一個週末，一早即從廣場外四面八方湧入各國遊客，隊伍蜿蜒無盡，秩序幾近失控。（中央社）

    大埃及博物館正式開放後，8日是第一個週末，一早即從廣場外四面八方湧入各國遊客，隊伍蜿蜒無盡，秩序幾近失控。（中央社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播