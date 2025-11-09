為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    聯合國年度氣候峰會10日登場 重點解析一次看懂

    2025/11/09 20:13 中央社
    聯合國氣候變化綱要公約締約方會議COP30明天開幕，各國政要已齊聚巴西。（法新社）

    聯合國氣候變化綱要公約締約方會議COP30明天開幕，各國政要已齊聚巴西。（法新社）

    每年，聯合國氣候會議都會引發大量媒體報導，焦點在於各國如何努力避免全球氣候災難。今年的會議將於明天在巴西亞馬遜雨林城市貝倫（Belem）開幕。

    那麼，這些年度峰會到底在做什麼呢？以下是你需要知道的內容：

    ● 什麼是COP？

    這場年度會議被稱為COP，全名為「締約方會議」（Conference of the Parties），指簽署1992年聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）的各國所召開的會議，今年是第30次締約方會議（COP30）。

    這項公約要求各國共同應對氣候變遷—各國承認這是一項全球性挑戰，必須合作解決。

    公約也建立了「共同但有區別的責任」原則，意思是溫室氣體排放量最多的富裕國家，在解決問題上應承擔更大責任。

    現任輪值主席國巴西負責制定峰會議程，並在整年度推動各國朝共同行動與目標邁進。巴西還將主辦為期兩週的峰會，吸引全球關注，並給予國家領袖交換意見、相互督促的機會。

    多年來，這些年度峰會已成為地緣政治與金融討論的重要平台—展現「地球村」概念，歡迎各國政府、民間組織、企業與金融界共同參與。

    ● 為什麼今年的COP30特別重要？

    對許多人而言，今年第30屆氣候峰會象徵「歷史回顧的一刻」。

    33年前，巴西主辦「里約地球高峰會」（Rio Earth Summit），與會各國簽署UNFCCC。今年，巴西希望讓峰會回歸初衷—關注原住民等全球最脆弱的群體，一些原住民代表也將參與會談。

    巴西呼籲各國聚焦於兌現以往承諾，例如COP28承諾逐步淘汰化石燃料使用，而非提出新承諾。COP30也是首次正式承認—全球未能達成將升溫控制在1.5°C以內的目標。

    巴西選擇在亞馬遜雨林城市貝倫舉辦峰會，象徵性凸顯世界森林的重要性—這些森林仍是伐木、礦業、農業與化石燃料開採等產業的目標。

    ● 峰會的主要參與者

    大多數國家會派出代表團，通常會與利益相近的國家組成談判陣營。

    一些重要團體包括：

    小島國家聯盟（AOSIS），面臨海平面上升的生存威脅；

    77國集團加中國（G77+China），代表多數開發中國家；

    以及非洲集團（Africa Group）與BASIC集團（巴西、南非、印度與中國組成）。

    美國在1月宣布退出巴黎氣候協定，已退出過去的領導角色；中國、巴西等國則填補這一空缺。

    ● 峰會兩週期間都做什麼？

    氣候峰會會場通常規模龐大、活動熱絡：各種倡議團體爭取關注，企業則遊說政策變革或尋求商業合作。

    今年安排有所不同—取消許多以往周邊活動。金融界會議在聖保羅（Sao Paulo）舉行，地方領袖則在里約熱內盧（Rio de Janeiro）會面，世界領袖於貝倫提前舉行會議，為11月10日至21日正式COP30峰會營造支持與氣勢。

    峰會第一週，各國談判代表會提出優先議題、了解他國立場；此時將逐漸形成主題，各國與企業也會宣布行動計畫與資金承諾。

    第二週，部長級官員加入談判，討論最終決策，包括法律與技術細節。

    ● 談判真的順利嗎？

    其實不然，氣候峰會談判很少一帆風順，各國為自身利益常劃下「紅線」，導致談判停滯、氣氛緊張。

    會議尾聲時，談判代表常連夜奮戰尋求妥協。最終決議採共識通過，而非全體一致。

    閉幕儀式敲下木槌的那一刻往往延遲—有時甚至延後好幾天。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播