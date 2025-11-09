東北地區三陸近海「1天連18震」 日本民眾憂311等級天災再現

東北地區三陸近海「1天連18震」 日本民眾憂311等級天災再現2025/11/09 20:43 即時新聞／綜合報導
根據氣象廳觀測紀錄，東北地區三陸近海從今日上凌晨開始，連續發生18起地震，且震度皆在4.6以上，異常情況引起日本專家與民眾擔憂。示意圖，圖為日本2011年311東日本大地震引發大規模海嘯的資料照。（資料照，美聯社）
日本岩手縣外海在今（9）日下午發生規模6.9的地震，氣象廳立即發布海嘯警報，目前岩手多處海岸陸續觀測第一波海嘯，高度約10至20公分。根據氣象廳觀測紀錄，這起地震震央為東北地區三陸近海（三陸沖），該地區從今日凌晨起，連續發生18起地震，且震度皆在4.6以上，異常情況引起日本專家與民眾擔憂。
氣象廳在日本時間晚間7點11分（台灣時間晚間6點11分）晚間召開記者，除宣布將下午5點03分（台灣時間下午4點03分）發生的地震，從規模6.7修正為6.9，還解釋三陸近海此次地震是由板塊邊界發生的逆斷層地震，未來一週必須保持警覺，預防災害發生。若三陸近海發生規模7以上地震，氣象廳將發布｢北海道・三陸沖地震注意情報｣。
截至日本時間9日晚間8點11分（台灣時間晚間7點11分），三陸近海今日已累積發生18起地震，規模落在4.6至6.9之間；另據氣象廳觀測資料，三陸近海本月最早在4日發生一起規模5.2地震，又在昨（8）日連續2起發生規模4.6、4.7地震。此外，本次地震引起日本政府密切注意，首相高市早苗更在第一時間在公開向國民示警。
位於北美板塊和太平洋板塊接壤處的三陸近海，是日本頻繁地區之一，該地區曾在2011年3月發生規模9強震，之後引發巨大海嘯等一系列災害。據悉，311大地震發生前，三陸近海曾出現類似連續震動，加上今年6月鹿兒島外海吐噶喇群島發生超過1000次以上有感地震，讓日本民眾感到十分不安，擔憂會是不亞於311的重大天災來臨前兆。
三陸沖の地震が連発してます。M4.5〜5程度の地震が頻発しており、本震がまだ発生していない可能性も考えられます。東にむかって揺れの範囲が広がりつつあるので、注意してください。東日本大震災みたいにならないとよいですが…。油断禁物です pic.twitter.com/oZqzR7P79Z— まこ＠ミニビジ情報発信 （@macoel333） November 9, 2025
おはようございます— 35crusher 0系8号車乗務員 （@vphbmLDrnGByaud） November 8, 2025
三陸沖で連発してますね…
念の為 M6超〜の発生に注意
通常の余震域内ですが赤印のライン東経145度付近
144.5度より東側になると 未だ発生してない最大余震の M8クラスのアウターライズ地震の発生予測区域になります
大津波も発生する為 情報は確認して下さい pic.twitter.com/41UYqcK8XT
三陸沖マグニチュード大きめ連発中— ANIQ!!! ✨ありがとう x π ✨???????? （@cocovader） November 8, 2025
2011年の9日にマグニチュード７が起きてから今のトカラみたいな三陸沖連発後の2日後にあの震災が起きたので要注視かも 画像は当時の紙データのやつ。右側マグニチュード抜けてる???? pic.twitter.com/32TAB04C4c
17時3分ごろ三陸沖でM6.9の地震が発生— 一般社団法人地震予兆研究センター （@EprcOfficial） November 9, 2025
2011年東北地方太平洋沖地震の余震域で発生した地震で、プレート境界型地震と考えられます
この場所では1週間ほど前から地震活動が活発になっています pic.twitter.com/SW5mePY7R6
