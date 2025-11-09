東北地區三陸近海「1天連18震」 日本民眾憂311等級天災再現

根據氣象廳觀測紀錄，東北地區三陸近海從今日上凌晨開始，連續發生18起地震，且震度皆在4.6以上，異常情況引起日本專家與民眾擔憂。示意圖，圖為日本2011年311東日本大地震引發大規模海嘯的資料照。（資料照，美聯社）

日本岩手縣外海在今（9）日下午發生規模6.9的地震，氣象廳立即發布海嘯警報，目前岩手多處海岸陸續觀測第一波海嘯，高度約10至20公分。根據氣象廳觀測紀錄，這起地震震央為東北地區三陸近海（三陸沖），該地區從今日凌晨起，連續發生18起地震，且震度皆在4.6以上，異常情況引起日本專家與民眾擔憂。

氣象廳在日本時間晚間7點11分（台灣時間晚間6點11分）晚間召開記者，除宣布將下午5點03分（台灣時間下午4點03分）發生的地震，從規模6.7修正為6.9，還解釋三陸近海此次地震是由板塊邊界發生的逆斷層地震，未來一週必須保持警覺，預防災害發生。若三陸近海發生規模7以上地震，氣象廳將發布｢北海道・三陸沖地震注意情報｣。

請繼續往下閱讀...

截至日本時間9日晚間8點11分（台灣時間晚間7點11分），三陸近海今日已累積發生18起地震，規模落在4.6至6.9之間；另據氣象廳觀測資料，三陸近海本月最早在4日發生一起規模5.2地震，又在昨（8）日連續2起發生規模4.6、4.7地震。此外，本次地震引起日本政府密切注意，首相高市早苗更在第一時間在公開向國民示警。

位於北美板塊和太平洋板塊接壤處的三陸近海，是日本頻繁地區之一，該地區曾在2011年3月發生規模9強震，之後引發巨大海嘯等一系列災害。據悉，311大地震發生前，三陸近海曾出現類似連續震動，加上今年6月鹿兒島外海吐噶喇群島發生超過1000次以上有感地震，讓日本民眾感到十分不安，擔憂會是不亞於311的重大天災來臨前兆。

おはようございます

三陸沖で連発してますね…

念の為 M6超〜の発生に注意

通常の余震域内ですが赤印のライン東経145度付近

144.5度より東側になると 未だ発生してない最大余震の M8クラスのアウターライズ地震の発生予測区域になります

大津波も発生する為 情報は確認して下さい pic.twitter.com/41UYqcK8XT — 35crusher 0系8号車乗務員 （@vphbmLDrnGByaud） November 8, 2025

