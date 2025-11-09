謠傳台灣捐巨資換副總統歐洲議會演講 IPAC：假消息

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天以共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford，見圖）名義回應中央社提問，指網路有言論稱台灣捐贈「巨資」，換取蕭美琴演講一事是「假消息」。（美聯社資料照）

副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，網路有言論稱台灣捐贈「巨資」，換取蕭美琴演講。IPAC今天告訴中央社，這是「假消息」。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天以共同創辦人、執行董事裴倫德（Luke de Pulford）名義回應中央社提問表示，相關言論為「假消息」。IPAC的共同主席自主決定對副總統提出邀請，而她也欣然決定接受邀請，事情就是如此。

裴倫德並指出，IPAC對「歐洲議會（European Parliament）議長以及比利時當局提供協助」，甚為感謝。

蕭美琴7日下午在IPAC的布魯塞爾峰會演說，IPAC於演說結束後約1小時即向部分媒體釋出可「立即發布」（for immediate release）的文字資料和照片，其中明確提到蕭美琴是應IPAC在歐洲議會的兩位共同主席，即歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）和庫塔（Bernard Guetta）邀請，在IPAC峰會發表演說，蕭美琴的演說是峰會重頭戲。

IPAC於蕭美琴演說結束後約1小時發布的資料也納入數段演說「金句」節錄，並指出台灣的外交部長林佳龍隨蕭美琴出席，以及這是首次台灣有如此高階的現任政府官員在歐洲議會內部發表演說。

萊克斯曼當天並透過IPAC發布聲明表示，歐洲議會一向呼籲加強與台灣對話。當前地緣政治緊張局勢加劇之際，切勿將2300萬台灣人民排除在關於保衛自由、民主和人性尊嚴的對話之外。

IPAC串連全球約300位議員，橫跨超過40個國家及區域議會，以對北京立場強硬著稱。

IPAC在英國的共同主席、現任國會議員暨保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）5日接受中央社專訪時曾提到，各國應更強力為台灣發聲，並更強勢捍衛自身利益，包括與台灣往來的利益。

