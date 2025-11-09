社群平台爆「地下捐精」亂象！「精子網紅」引倫理爭議

正規的精子捐贈需在如圖中具備專業冷凍儲存設備的診所進行，以確保安全。（美聯社檔案照）

據英國《衛報》8日刊出的調查報導，在臉書等社群媒體上，一個不受監管的「地下捐精」世界正在蓬勃發展。由於透過官方診所的費用高昂且等待時間漫長，越來越多渴望成為父母的女性與伴侶，轉向這些充滿風險的線上社團，尋求直接與捐贈者交易。

報導指出，這些社團中充斥著剝削與騷擾。一名女性使用者控訴，她與同性伴侶約好一名捐贈者，對方卻在見面時要求她們「先露出胸部」才願意提供精子。更常見的是，許多男性捐贈者會對急於懷孕的女性施壓，謊稱以性交方式進行的「自然受精」，成功率遠高於使用針筒的「人工授精」，藉此跨越她們的身體界線。

此類「臨時交易」已引發法律界的嚴重警告。《衛報》先前曾調查一名超級捐贈者阿爾邦（Robert Albon），據稱他在全球擁有180名後代，近期已開始透過法院，尋求對其部分「後代」的探視權，讓當初付錢給他的女性陷入「恐怖故事」。更駭人的是，另一名捐贈者麥克杜格爾（James MacDougall），在明知自己是遺傳疾病「X染色體脆折症」（Fragile X syndrome）帶因者的情況下，仍持續捐贈，恐將學習障礙等問題遺傳給下一代。

「精子網紅」崛起 恐釀近親通婚風險

這個地下生態甚至催生了新型態的「精子網紅」。報導以德國捐贈者丹尼爾．貝恩（Daniel Bayen）為例，他環遊世界進行「巡迴捐贈」，並在Instagram與TikTok上經營個人品牌，分享其捐贈生活。此類超級捐贈者引發了激烈的倫理辯論，批評者指出，他們可能在世界各地留下數百名法律上無法追蹤的後代，這些同父異母的手足未來若在不知情的狀況下相遇，恐有近親通婚的真實風險。

報導以一個令人心碎的案例作結。一名母親在社團中發文，絕望地詢問如何才能找到自己孩子「同父異母的手足」，她寫道：「我知道總共有10個家庭，都在同一年懷孕…我真的很不想聯絡他（捐贈者），還有其他辦法嗎？」然而，底下十幾則留言的回覆，都指向同一個冰冷的答案：「你辦不到。」

