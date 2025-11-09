日本岩手外海6.7強震 東北新幹線乘客目睹「停駛車廂晃動」

日本岩手縣外海在今（9）日下午發生規模6.7的地震，一輛因車廂停電臨時停駛的東北新幹線，乘客在漆黑的車廂中感受到餘震發生。（圖擷取自@sputnik_jp 社群平台「X」）

日本岩手縣外海在今（9日）下午5點03分（台灣時間下午4點03分）發生規模6.7的地震，震源深度10公里，氣象廳已對太平洋沿岸地區發布海嘯警報。東北新幹線列車行駛期間，車廂突然停電緊急停駛，緊接著乘客感受到餘震發生，整個車廂發生明顯晃動，畫面引起關注。

綜合日媒報導，根據負責營運東北新幹線的JR東日本指出，由於東北地區外海的三陸沖發生地震，讓原本行駛中的東北新幹線車廂臨時停電，加上餘震發生，整輛車緊急啟動停車機制，也讓仙台站至新青森站之間上行和下行的線路一度停駛。

車上乘客則將停車畫面分享至社群平台X（原推特），有乘客表示停電後感受到強烈餘震，車廂明顯晃動，還有乘客分享停電的車廂內不斷發出地震警報訊息。JR東日本表示，事發20分鐘左右，車廂電源順利恢復，原本停駛的東北新幹線也已正常運行。

