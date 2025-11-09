日本岩手外海6.7強震 東北新幹線乘客目睹「停駛車廂晃動」2025/11/09 18:39 即時新聞／綜合報導
日本岩手縣外海在今（9）日下午發生規模6.7的地震，一輛因車廂停電臨時停駛的東北新幹線，乘客在漆黑的車廂中感受到餘震發生。（圖擷取自@sputnik_jp 社群平台「X」）
日本岩手縣外海在今（9日）下午5點03分（台灣時間下午4點03分）發生規模6.7的地震，震源深度10公里，氣象廳已對太平洋沿岸地區發布海嘯警報。東北新幹線列車行駛期間，車廂突然停電緊急停駛，緊接著乘客感受到餘震發生，整個車廂發生明顯晃動，畫面引起關注。
綜合日媒報導，根據負責營運東北新幹線的JR東日本指出，由於東北地區外海的三陸沖發生地震，讓原本行駛中的東北新幹線車廂臨時停電，加上餘震發生，整輛車緊急啟動停車機制，也讓仙台站至新青森站之間上行和下行的線路一度停駛。
車上乘客則將停車畫面分享至社群平台X（原推特），有乘客表示停電後感受到強烈餘震，車廂明顯晃動，還有乘客分享停電的車廂內不斷發出地震警報訊息。JR東日本表示，事發20分鐘左右，車廂電源順利恢復，原本停駛的東北新幹線也已正常運行。
❗️ 東北新幹線は、地震の影響による一時的な停電で仙台駅と新青森駅の間の上下線で運転を見合わせている。運転再開のめどは立っていない。JR東日本が発表した。— Sputnik 日本 （@sputnik_jp） November 9, 2025
???? SNSでは運転停止で照明が落とされた新幹線の車内で撮影された映像が拡散されている。 https://t.co/4YAeehltMa pic.twitter.com/XEYNIgvFPe
東北新幹線停電、地震による停電で緊急停止したのだが…。直後に大きな揺れ来たし。 pic.twitter.com/waiyLM7cRb— まるくるお （@BAIRANDO） November 9, 2025
乗っていた東北新幹線が停電し、非常灯のみとなった後停止し、その後に乗客の緊急地震警報が鳴った。— lssah （@ss1lssah） November 9, 2025
停止信号で各列車が停車するんじゃなくて電源を落として止めるんだね。知らなかった。
通電再開後、20分遅れで走行中だったが、前が詰まって停車したのでもう少し遅れそう。 pic.twitter.com/kEXWd0kvKU
急に停電して新幹線止まったんだが！？#東北新幹線 pic.twitter.com/9J34cf9bZ9— ぱらそる （@parasol_bj） November 9, 2025
【発表】東北新幹線が運転再開 一時仙台－新青森駅で運転見合わせhttps://t.co/ZAEd0DRvXz— ライブドアニュース （@livedoornews） November 9, 2025
最大震度4の地震をうけて東北新幹線は午後5時過ぎから仙台駅と新青森駅で運転を見合わせていたが、午後5時28分に運転を再開した。遅れは生じているという。
