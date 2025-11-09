為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    岩手外海6.7強震「海嘯警報」 日相高市早苗︰請立即離開海岸

    2025/11/09 17:28
    日本岩手縣外海在今（9日）下午發生規模6.7的地震，氣象廳預測會有1公尺高的海嘯來襲，已發布「海嘯警報」。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本岩手縣外海在今（9日）下午發生規模6.7的地震，氣象廳預測會有1公尺高的海嘯來襲，已發布「海嘯警報」。（圖擷取自日本氣象廳官網）

    日本岩手縣外海在今（9日）下午5點03分（台灣時間下午4點03分）發生規模6.7的地震，氣象廳預測恐會有1公尺高的海嘯來襲，已對發布「海嘯警報（津波警報）」。日本首相高市早苗也在第一時間發文警示，呼籲國民儘快離開海岸，並下令首相官邸設立資訊聯絡處，隨時關注最新災情。

    綜合日媒報導，根據氣象廳觀測資料，本次地震震央位於岩手縣外海三陸沖，岩手縣和宮城縣最大震度約4級。目前氣象廳已對岩手縣沿岸發布海嘯警報，鄰近東北地區太平洋沿岸的北海道、青森縣、宮城縣、福島縣、茨城縣以及關東地區，也陸續收到海嘯警報，要求當地居民立即遠離海岸並前往高處避難的通知。

    地震發生後半小時左右，高市早苗也發文提醒日本國民，氣象廳已發布海嘯警報，請大家立即離開海岸，並密切關注後續訊息，「即將到來的海嘯可能比預期的更大，還可能發生餘震，請持續留意強烈震動。」

