    首頁 > 國際

    裘莉訪烏親歷無人機威脅 發文籲各國援助民眾

    2025/11/09 19:28 中央社
    美國影星兼安潔莉娜裘莉再度前往烏克蘭，呼籲國際社會加強支援在戰火中生活的民眾。（法新社）

    美國影星兼安潔莉娜裘莉再度前往烏克蘭，呼籲國際社會加強支援在戰火中生活的民眾。（法新社）

    美國影星兼人道主義者安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日低調造訪烏克蘭南部前線城市，關懷當地居民生活情況。她今天在社群媒體發文指出，此行親歷無人機威脅，一度被迫暫停行程，呼籲國際社會加強支援在戰火中生活的民眾。

    裘莉表示，過去一週她前往赫松（Kherson）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區，與住在前線的家庭會面。赫松曾於2022年短暫遭俄羅斯占領，至今仍不時遭受砲擊。她說，無人機的威脅在當地「恆常且密集」，形容「天空中傳來低沉嗡鳴聲，無人機不斷地偵測、捕獵、恐嚇平民，這讓居民形容自己正被『人肉狩獵』」。

    裘莉透露，行程中曾遇到無人機在頭頂飛過，必須暫停前進。她說，自己有防護裝備與只是短暫的停留，但當地家庭每天都在恐懼中生活，孩子上學、病患就醫都得轉移到加固的地堡內。她指出，許多居民擔憂被世界遺忘，承受巨大心理壓力。

    不過，她也看見當地志工與民間團體仍持續努力，讓她「看見希望」，期盼各國政府採取行動，保護平民、推動和平。

    裘莉此行與國際志願組織「戰爭遺產基金會」（Legacy of War Foundation）合作。該組織發布新聞稿表示，裘莉除關切城市內部分地區與防無人機設施外，也與志工、家庭及醫護人員交流。

    烏克蘭媒體6日報導裘莉現身前線的消息，網路上流傳她穿著防彈背心與居民合影的畫面。裘莉此次則首次公開證實訪問行程。據法新社報導，她並探訪赫松一所婦產科醫院及兒童醫院。

    烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）稍早在社群平台發文感謝裘莉對烏克蘭的關懷，並贈送禮物表達謝意。

    據烏媒及外媒報導，裘莉這次到訪也發生小插曲，如裘莉入境時選擇徒步穿越陸路邊境，並未事先通知烏方；同行駕駛因證件不全，一度在尼古拉耶夫檢查哨遭扣查數小時後獲釋。

    這是裘莉第二次造訪烏克蘭。2022年俄烏戰爭爆發初期，她曾於4月前往烏西城市利維夫（Lviv）探視流離失所的民眾。

