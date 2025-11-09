巴黎恐攻10週年 馬克宏將赴襲擊地點悼念遇難者

法國將於13日紀念巴黎恐怖攻擊事件滿10週年，巴黎恐攻共造成130人死亡，圖為0民眾站在臨時紀念碑前悼念受難者的畫面。（法新社）

法國將於13日紀念巴黎恐怖攻擊事件滿10週年，總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天將逐一前往事發地點與遇難者家屬及民眾一同表達哀思，並將發表談話。巴黎恐攻是法國自二戰以來，規模最大的恐怖攻擊事件，總共造成130人死亡。

法新社報導，2015年11月13日晚間，聖戰組織分子在巴黎市區及周邊地區發動槍擊與自殺炸彈攻擊，造成130人喪生、413人受傷，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。

襲擊者在巴塔克蘭劇場（Bataclan）殺害了約90人，當時美國搖滾樂團玩命鷹族（Eagles of Death Metal）正在演出；他們也在巴黎的多家餐館與咖啡館奪走數十條人命，另有一名觀眾在巴黎近郊的法國國家體育場（Stade de France）外被殺，當時正有群眾觀看法國足球隊與德國隊的比賽。

在這起由10名聖戰組織分子組成的小組所發動的襲擊中，小組成員阿布岱斯蘭（Salah Abdeslam）是唯一存活者，已被判處終身監禁；其餘9人則在行動中自爆或遭警方擊斃。

巴黎恐攻事件時任總統歐蘭德（Francois Hollande），近日在接受法新社專訪時說：「這些年來，法國能夠團結一致，克服一切。」

恐攻事件發生時，歐蘭德身處法國國家體育場觀眾席，襲擊發生後在維安人員掩護下迅速離開，當晚稍後出現在全國電視直播中，形容這是一場「恐怖」事件。

他宣布法國「與聖戰分子及他們自稱橫跨敘利亞和伊拉克的哈里發國處於戰爭狀態」。

歐蘭德曾在歷時148天、最終令阿布岱斯蘭於2022年被判終身監禁的審判中出庭作證。

他表示自己記得當時告訴被告—包括那些被控策劃或提供後勤支援的嫌犯—雖然他們犯下「不可饒恕」的罪行，但仍依法獲得辯護律師的協助。

他說：「我們是一個民主國家，而民主最終總會勝利。」

美國支持的部隊於2019年在敘利亞東部擊潰伊斯蘭國最後殘餘勢力—這個組織曾吸引法國公民加入，並煽動了巴黎恐攻。

阿布岱斯蘭目前仍在獄中。法國反恐單位昨天表示，3人因涉及與他相關的疑似恐攻威脅而被捕。

在巴黎，恐攻倖存者與罹難者家屬努力重建生活。

在巴黎各個遭到襲擊的地點設有紀念碑，刻有遇難者的姓名，還包括兩名在事後自盡的人。

一座紀念館將永遠銘記那些在恐攻中失去生命的人。「恐怖主義紀念博物館」（Terrorism Memorial Museum）預定於2029年啟用，館內將收藏約500件與恐攻或受害者有關的物品，大多由罹難者家屬捐贈給策展人。

館藏包括「美好團隊」（La Belle Equipe）咖啡館被子彈打得千瘡百孔的菜單黑板，仍可見上面寫著「歡樂時光」（Happy Hour）的字樣。

