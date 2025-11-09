為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    用腸道呼吸？ 日本研究團隊首次人體試驗結果曝光

    2025/11/09 17:42 即時新聞／綜合報導
    去年榮獲搞笑諾貝爾生理學獎的日本團隊，近期完成人體腸內通氣臨床試驗。（美聯社）

    去年榮獲搞笑諾貝爾生理學獎的日本團隊，近期完成人體腸內通氣臨床試驗。（美聯社）

    由東京理科大學、名古屋大學醫院等單位組成的日本研究團隊，日前完成首次人體腸內通氣的臨床試驗，確認此技術具有安全性與可耐受性，為未來重症呼吸衰竭患者提供替代供氧方式奠定基礎。

    綜合外媒報導，該療法是將含氧液體泵入臀部，透過直腸輸送富含氧氣物質，目的在於為嚴重肺損傷、無法自主呼吸的患者提供過渡氧氣來源，讓肺部有更多時間進行修復。過去相關研究僅停留在動物實驗，將一種名為「全氟癸烷」的特殊液體（其中含有高濃度的氧氣）通過肛門注入患有呼吸衰竭的豬和其他動物的腸道，並報告稱這些動物的症狀得到了改善，去年團隊更因此研究榮獲搞笑諾貝爾生理學獎。

    試驗結果於10月20日公布，研究對象為27名年齡介於20至45歲之間的健康男性，參與者接受25至1500毫升不含氧氣的液體，並將其注入腸道，並被要求保留60分鐘。結果顯示，志願者並無出現嚴重不良反應，僅有少數人出現輕微症狀，例如腹脹和腹部不適，但這些症狀均為短暫性，無需特殊治療即可自行緩解，且所有參與者的血液和器官功能檢查結果均在正常範圍內，並證實注射的液體沒有被人體吸收，而是被排出體外。

    由於輸送氧氣會對肺部造成負擔，開發新的治療方法已成為一項挑戰，此研究仍在早期階段，但已被視為醫療史上的突破性里程碑。

