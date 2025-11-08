2034年起禁用汞補牙 聯合國公約會議通過

美國一所牙科為患者治療。（法新社檔案照）

聯合國「汞水俣公約」（Minamata Convention on Mercury）締約國會議7日同意，2034年前逐步淘汰使用汞合金填充物治療蛀牙。這項行動將改變全球牙科界實務工作。

《法新社》8日報導，汞水俣公約締約國7日在瑞士日內瓦舉行會議，會議閉幕聲明指出，締約國同意「最晚2034年停用含汞牙科填充物，在減少汞污染上寫下具有歷史意義的里程碑」。

根據世界衛生組織（WHO）文件，汞被列為造成重大公共衛生關注的10大化學物質之一，汞有害人體健康，尤其威脅胎兒和幼兒發育，其毒性對神經、消化和免疫系統和肺、腎臟、皮膚和眼睛有不同程度的影響。

被稱為「汞齊」的汞合金是一種常見的填充物材料，其使用歷史已有超過175年之久，但是現在已有一些國家，禁止牙齒填充物使用這種物質。

2013年通過、2017年正式生效的汞水俣公約，締約國逾150個國家。該公約之前已規定，各締約國必須採取措施，逐步淘汰使用含汞牙科填充物，不過，非洲國家希望定出最後期限，從2030年起禁止製造、進口和出口，但是印度、伊朗和英國等國認為太快，最後各國達成共識，以2034年為期限。各國也同意加強行動，淘汰含汞的美白美妝品。

