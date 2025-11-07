川普先說恢復核試又說要裁減核武 俄羅斯：你說清楚

哈薩克境內的前蘇聯核試基地模型。（路透檔案照）

美國總統川普近日先是突然下令恢復核試，5日又說要與中國、俄羅斯共同制定裁減核武計畫。對此，俄羅斯7日敦促美國政府釐清，在恢復核試問題上前後矛盾的訊號。莫斯科警告，若美方恢復核試爆，將會引發其他國家連鎖反應，俄方也會採取回應措施。

《路透》7日報導，川普上週宣佈，他已指示美軍，立即重啟核武試驗的相關程序，但是他並未說清楚，他的意思究竟是對可搭載核彈頭的飛彈進行飛行測試，還是恢復涉及核爆的測試。美、俄都已超過30年未進行核武試爆試驗。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）7日表示，「如果（川普意指）後者，那麼將造成負面動能，並且引發其他國家、包括俄羅斯在內做出回應」。她說，「目前我們注意到，華府釋放的訊號前後矛盾，這些訊號當然令全球各地合理地有所憂慮。必須釐清事情的真實情況」。

俄國總統普廷5日也因美國恢復核試計畫尚待釐清，指示高層官員，為俄國可能恢復核試研擬方案，以在美國進行核試後回應。

安全分析家指出，值此地緣政治緊張、尤其因烏克蘭戰爭而起的情勢尚未降溫之際，任何一個核武國恢復核試，都會嚴重破壞穩定，並可能促使其他國家跟進。美、俄是全球擁有最多核武的兩大國家，目前兩國之間僅存一份限制戰略核彈頭數量的條約，該條約還有3個月就將到期，可能加劇軍備競賽。

