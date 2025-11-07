高市早苗成功遊說川普 阻止美中峰會談及台灣

日本週刊指出，高市早苗（右）成功遊說川普，阻止美中峰會談及台灣。（路透檔案照）

日本週刊報導，日本首相高市早苗上月底與美國總統川普會談時，曾花了不少時間向川普說明台灣問題，因為她在檯面下的遊說，才阻止了中國國家主席習近平在美中峰會提到台灣。

日本「週刊POST」本期報導了高市早苗上月底在日美及日中兩場峰會中「不為人的功績」，其中引用了拓植大學教授富坂聰和佳能全球戰略研究所（CIGS）高級研究員峯村健司的說法指出，高市早苗在台海危機可能升溫之際，提前防止了美國出現「背離台灣」的情況。

富坂聰在報導中表示，對於中國入侵台灣和中台統一，美國上屆拜登政府曾表現出保護台灣的立場，但川普對於保護台灣的態度卻顯得消極。

報導指出，在這次的美中領袖會談前，中國方面曾暗中運作，試圖以「取消稀土出口管制」作為交換條件，誘使「較少關心」台灣的川普，在會談中親口表示「反對台灣獨立」。

面對可能情勢，高市早苗利用機會，與川普就台灣問題進行了相當深入的討論。報導指出，當時媒體聚焦高市早苗在喬治華盛頓航艦甲板上興奮跳躍的畫面，卻忽略了其中的內幕。

峯村健司指出，雖然記者會上並未公布，但據他所悉，那天高市早苗花了不少時間向川普說明若台海局勢惡化成軍事衝突，美國的利益將受到多大損害。美國政府隨行人士後來提到，川普本人以及美方高層都對高市早苗在安全保障領域的深入理解印象深刻。

峯村進一步指出，美中領袖會談後，川普向記者表示「台灣問題完全沒有被提及」。雖然有部分媒體解讀為川普對台灣漠不關心，但實際上，這表示他並未讓習近平有機會在會談中提出中國對台灣的主張。峯村表示，這是高市早苗事前遊說成功的結果，是她在領袖外交上鮮為人知的一項功績。

