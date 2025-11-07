烏克蘭戰略要地紅軍城岌岌可危！被俄軍8倍兵力包圍

俄羅斯持續進攻紅軍城。（路透）

俄羅斯持續圍攻烏克蘭東部戰略要地、頓內茨克州的克羅夫斯克（又稱紅軍城），烏克蘭媒體指出，烏克蘭軍隊激烈抵抗，但兵力超過烏軍8倍的俄羅斯軍隊已經進入市區，建立據點，逐步縮小包圍圈。

根據《基輔獨立報》報導，紅軍城的防禦岌岌可危，外媒指出，烏克蘭正被迫在戰鬥和保存實力之間做出選擇；大多數外媒預測烏克蘭將在幾週之內失去紅軍城，《紐約郵報》則直接報導「俄羅斯即將攻下紅軍城」，還說這是俄羅斯總統普廷長期覬覦的城市。

請繼續往下閱讀...

如果俄羅斯控制紅軍城，將會是自2023年5月佔領烏克蘭巴赫姆特市以後，俄軍首次攻下烏克蘭主要城市。

根據《BBC報導》，紅軍城是烏克蘭鐵路以及其他基礎設施的交界點，意即它是烏克蘭東部最重要的公路和鐵路樞紐。同時，紅軍城也是烏克蘭軍隊的重要補給站，一旦淪陷，紅軍城還可能成為俄軍的戰略基地，以利俄羅斯繼續入侵烏克蘭西部、防禦體系並不完善的第聶伯羅彼得羅夫斯克州與札波羅熱州，為後續的入侵行動鋪下坦途。

俄羅斯入侵烏克蘭之前，當地人口約6萬人，如今據信已剩不到1300人。不過，報導也指出，即便紅軍城陷落，也不代表頓內茨克州其他區域會跟著淪陷。烏克蘭總統澤倫斯基堅稱，如果俄羅斯想占領整個頓巴斯，那普廷必須要持續作戰數年時間，但失去紅軍城無疑將嚴重打擊烏克蘭的士氣。

