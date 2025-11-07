AfD議員擬赴俄參加閉門會談 德國情報部：恐洩漏德軍機密

德國極右翼政黨AfD長期以來身陷「通俄」疑雲。（路透社）

德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）兩名國會議員，計劃下週前往俄羅斯索契出席「歐洲與金磚國家合作峰會」，再度引發外界對該黨與克里姆林宮關係過密的質疑。

根據《路透》報導，這兩名AfD議員將與俄羅斯安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）會面，並參加一場歐洲與金磚國家合作的閉門會議。雖然AfD強調「此行是討論經濟問題，並非與俄羅斯政府官員會晤」，但德國政界普遍批評此舉可能動搖德國對俄制裁的立場。

AfD議員萊納‧羅特富斯（Rainer Rothfuss）聲稱，此行是為「防止俄烏衝突升級至北約領土」，強調自己進行的是「非正式的和平外交」。他表示：「我不會因輿論批評而退縮，因為此行是為了避免戰火蔓延至德國。」

然而，德國情報機構警告，莫斯科正試圖滲透並影響德國政治，尤其拉攏左右兩翼的極端派系，以在輿論中植入親俄敘事、削弱民眾對西方民主的信任。

國會國防委員會主席羅維坎普（Thomas Roewekamp）更指出，AfD近來頻繁對軍事議題提出「具系統性」的質詢，內容可能對外國情報單位「極具價值」，並懷疑該黨在無意中向俄方提供軍事資訊。

對此，AfD黨團副領袖克厄特（Stefan Keuter）否認通俄指控，反稱政府是在「甩鍋」掩飾其對俄戰略失誤，並強調反對黨有責任監督國防政策。

