為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    AfD議員擬赴俄參加閉門會談 德國情報部：恐洩漏德軍機密

    2025/11/07 19:46 即時新聞／綜合報導
    德國極右翼政黨AfD長期以來身陷「通俄」疑雲。（路透社）

    德國極右翼政黨AfD長期以來身陷「通俄」疑雲。（路透社）

    德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」（AfD）兩名國會議員，計劃下週前往俄羅斯索契出席「歐洲與金磚國家合作峰會」，再度引發外界對該黨與克里姆林宮關係過密的質疑。

    根據《路透》報導，這兩名AfD議員將與俄羅斯安全會議副主席、前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）會面，並參加一場歐洲與金磚國家合作的閉門會議。雖然AfD強調「此行是討論經濟問題，並非與俄羅斯政府官員會晤」，但德國政界普遍批評此舉可能動搖德國對俄制裁的立場。

    AfD議員萊納‧羅特富斯（Rainer Rothfuss）聲稱，此行是為「防止俄烏衝突升級至北約領土」，強調自己進行的是「非正式的和平外交」。他表示：「我不會因輿論批評而退縮，因為此行是為了避免戰火蔓延至德國。」

    然而，德國情報機構警告，莫斯科正試圖滲透並影響德國政治，尤其拉攏左右兩翼的極端派系，以在輿論中植入親俄敘事、削弱民眾對西方民主的信任。

    國會國防委員會主席羅維坎普（Thomas Roewekamp）更指出，AfD近來頻繁對軍事議題提出「具系統性」的質詢，內容可能對外國情報單位「極具價值」，並懷疑該黨在無意中向俄方提供軍事資訊。

    對此，AfD黨團副領袖克厄特（Stefan Keuter）否認通俄指控，反稱政府是在「甩鍋」掩飾其對俄戰略失誤，並強調反對黨有責任監督國防政策。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播