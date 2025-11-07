香港1小學允許考試以簡體字作答 家長反彈

香港小學生。示意圖，與此新聞無關。（歐新社檔案照）

香港沙田一所小學近日准許學生考試時，使用簡體字作答，引起家長反彈，認為對使用繁體字的學生造成不公平。

根據《星島日報》、《香港01》等港媒6日報導，沙田官立小學校方日前公告，批准學生在校內測驗和考試使用「正規簡體字」作答，校方表示，這項作法旨在為中國大陸背景、或習慣使用簡體字的學生，提供「更有善的評核環境」，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫系統，但校方強調，繁體字仍是香港教育體系主流書寫標準。

但是這項政策立刻招來家長批評，7名家長6日為此事與校長會談，與會一名曾姓家長透露，家長主要關注考試處理方式和公平性問題。

這名家長指出，簡體字書寫速度較快，變相造成使用繁體字學生作答時間較少，對他們不公平，且這項政策實施前，老師也未經過相關培訓，改考卷時能否辨識簡體字用語和錯字，閱卷公正性也令人懷疑。

此外，反對的家長也批評，這項政策從6日的考試即開始實施，但是校方在考前三天、3日才透過電子、而非紙本通告，通知家長此事，通告上只提供「已知悉」選項，質疑校方刻意如此安排，不讓家長有機會反對。曾姓家長也就校方宣稱，事前已經諮詢教育局，去詢問該局，她引述當局回應稱校方作法並不理想。

