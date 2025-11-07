為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普鬆口坦言美國人也承擔對等關稅代價 稱整體仍對美國有利

    2025/11/07 18:20 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普6日在白宮對記者發表談話。（彭博）

    美國總統川普6日在白宮對記者發表談話。（彭博）

    美國總統川普6日鬆口承認，由於他上任後對多國進口商品加徵關稅，美國消費者也付出更多錢購買商品，不過他強調，這項政策依然對美國整體而言有利。

    《路透》6日報導，在美國最高法院正在審理川普課徵對等關稅的合法性之際，川普6日被問到，是否同意美國人正為關稅付錢這個看法？他回答說，「不，我不同意。我認為，他們或許在付出一些，但是當你從整體影響來看，美國人獲益龐大」。

    《路透》指出，這番說法與川普數月來一再強調，是其他國家在負擔關稅成本的論調有所轉變。上任後利用關稅當作外交和經濟大棒的川普一直堅稱，關稅讓外國為美國國庫貢獻資金。然而，經濟學家指出，關稅最終是由商品的消費者承擔。

    川普6日也說，如果把關稅這項工具拿掉，會少了一個他一直用來結束其他國家間衝突，以及為美國帶來經濟公平的手段，而且美國也面臨貿易夥伴實施的關稅。他說，「我想這對美國會是毀滅性的」。不過針對最高法院可能做出不利他關稅政策的裁決，川普說，「我們得研擬『第二回合計畫』，我們會再看看情況發展」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播