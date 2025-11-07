川普鬆口坦言美國人也承擔對等關稅代價 稱整體仍對美國有利

美國總統川普6日在白宮對記者發表談話。（彭博）

美國總統川普6日鬆口承認，由於他上任後對多國進口商品加徵關稅，美國消費者也付出更多錢購買商品，不過他強調，這項政策依然對美國整體而言有利。

《路透》6日報導，在美國最高法院正在審理川普課徵對等關稅的合法性之際，川普6日被問到，是否同意美國人正為關稅付錢這個看法？他回答說，「不，我不同意。我認為，他們或許在付出一些，但是當你從整體影響來看，美國人獲益龐大」。

《路透》指出，這番說法與川普數月來一再強調，是其他國家在負擔關稅成本的論調有所轉變。上任後利用關稅當作外交和經濟大棒的川普一直堅稱，關稅讓外國為美國國庫貢獻資金。然而，經濟學家指出，關稅最終是由商品的消費者承擔。

川普6日也說，如果把關稅這項工具拿掉，會少了一個他一直用來結束其他國家間衝突，以及為美國帶來經濟公平的手段，而且美國也面臨貿易夥伴實施的關稅。他說，「我想這對美國會是毀滅性的」。不過針對最高法院可能做出不利他關稅政策的裁決，川普說，「我們得研擬『第二回合計畫』，我們會再看看情況發展」。

