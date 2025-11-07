高市早苗：武力攻台極可能認定為日本存亡危機

日本首相高市早苗今天在眾院預算委員會上，被問及「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，她答詢表示，若使用「戰艦」並伴隨動武的情形，她認為就可能構成存亡危機事態。（法新社）

日本首相高市早苗今天在眾院預算委員會上，被問及「台灣有事」是否屬於可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，她答詢表示，若使用「戰艦」並伴隨動武的情形，她認為就可能構成存亡危機事態。她並強調，「台灣有事已進入極為嚴峻的局面，必須假設最壞情況進行應對。」

高市今天眾院預算委員會接受立憲民主黨眾議員岡田克也的質詢。朝日新聞報導，高市被問及「在台灣海峽的海上封鎖情況下，何種情形會被認定為存亡危機事態」，她表示，若對台灣發動武力攻擊，並以「戰艦」實施海上封鎖，同時採取其他配合行動時，就可能構成武力行使。

請繼續往下閱讀...

她進一步指出，例如美軍為解除封鎖而前來支援，但遭到其他的武力行為阻止等情況，也在想定的範圍之內。報導指出，高市暗示美中在台海發生軍事衝突的可能性。

另一方面，若只是排列民間船隻，造成航行困難之類的情況，高市表示，她認為尚且不會構成存亡危機事態，但若是在戰爭狀態下的海上封鎖，伴隨無人機出動等各種情況的同時發生，那就可能有不同的判斷。

高市補充表示，實際發生的事態將根據具體情況，由政府綜合所有情報作出判斷。若發生武力攻擊，那就極有可能被認定為存亡危機事態。

報導指出，依日本的安全保障法制，即使日本未直接遭受攻擊，只要與日本有密切關係的他國遭受武力攻擊，而政府認定此舉威脅日本的存亡，即可視為「存亡危機事態」，自衛隊就能行使集體自衛權。高市的答辯意味著，若中國對台發動海上封鎖等行動，政府可能視情況將其認定為存亡危機事態，並許可自衛隊具備實際行使武力。

過去自民黨副總裁麻生太郎也曾多次公開發言指出，日本政府極有可能認定這將構成日本的存立危機事態。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法