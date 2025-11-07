德軍司令警告 俄羅斯有能力隨時對北約發動有限攻擊

德軍聯合作戰指揮部司令索弗蘭克7日在柏林的2025年德國聯邦國防軍會議上發表演說。（歐新社）

德國聯邦國防軍聯合作戰指揮部司令索弗蘭克（Alexander Sollfrank）中將7日說，俄羅斯即便目前還在與烏克蘭作戰，仍計劃在2030年以前將大砲、飛彈與彈藥儲備增至2022年時的1倍。他還警告，俄羅斯有能力隨時、最快明天，就對北大西洋公約組織（NATO）成員國的領土，發動有限攻擊。

索弗蘭克在接受路透訪問時說，看看俄羅斯目前的能力與戰鬥力就知道，俄羅斯最快明天就能對北約領土發動小規模攻擊……，「小型、快速、侷限於特定區域，不會太大-（畢竟）俄羅斯仍被烏克蘭牽制住。」

請繼續往下閱讀...

曾任北約「聯合支援與賦能指揮部」（Joint Support and Enabling Command）指揮官的索弗蘭克也呼應北約的警告，即倘若俄國繼續擴張軍備，最快在2029年可能就會對有32個成員國的北約組織發動大規模攻擊。

索弗蘭克說，儘管在烏克蘭受挫，俄羅斯空軍仍保有強大戰鬥力，其核武與飛彈部隊亦未受影響；黑海艦隊雖受創甚深，但俄國其他艦隊的規模並未縮減；至於地面部隊雖正在蒙受損失，但俄羅斯已設定目標要將總兵力增至150萬人……，「俄羅斯有足夠的主力戰車，可以想見最快明天就能發動有限攻擊。」

同日，德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）在柏林對軍事將領發表演說時說，俄國絕不能逕自設想能在與北約組織或其任何成員國的戰爭中獲勝。布洛爾說，德國應以烏克蘭為師，吸取烏戰教訓並用於自身，發展相應的自身理念與架構；俄國在2022年入侵烏克蘭時以為能快速取勝，「我們必須防止俄羅斯再有類似誤判。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法