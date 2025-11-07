為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德軍司令警告 俄羅斯有能力隨時對北約發動有限攻擊

    2025/11/07 17:59 編譯張沛元／綜合報導
    德軍聯合作戰指揮部司令索弗蘭克7日在柏林的2025年德國聯邦國防軍會議上發表演說。（歐新社）

    德軍聯合作戰指揮部司令索弗蘭克7日在柏林的2025年德國聯邦國防軍會議上發表演說。（歐新社）

    德國聯邦國防軍聯合作戰指揮部司令索弗蘭克（Alexander Sollfrank）中將7日說，俄羅斯即便目前還在與烏克蘭作戰，仍計劃在2030年以前將大砲、飛彈與彈藥儲備增至2022年時的1倍。他還警告，俄羅斯有能力隨時、最快明天，就對北大西洋公約組織（NATO）成員國的領土，發動有限攻擊。

    索弗蘭克在接受路透訪問時說，看看俄羅斯目前的能力與戰鬥力就知道，俄羅斯最快明天就能對北約領土發動小規模攻擊……，「小型、快速、侷限於特定區域，不會太大-（畢竟）俄羅斯仍被烏克蘭牽制住。」

    曾任北約「聯合支援與賦能指揮部」（Joint Support and Enabling Command）指揮官的索弗蘭克也呼應北約的警告，即倘若俄國繼續擴張軍備，最快在2029年可能就會對有32個成員國的北約組織發動大規模攻擊。

    索弗蘭克說，儘管在烏克蘭受挫，俄羅斯空軍仍保有強大戰鬥力，其核武與飛彈部隊亦未受影響；黑海艦隊雖受創甚深，但俄國其他艦隊的規模並未縮減；至於地面部隊雖正在蒙受損失，但俄羅斯已設定目標要將總兵力增至150萬人……，「俄羅斯有足夠的主力戰車，可以想見最快明天就能發動有限攻擊。」

    同日，德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）在柏林對軍事將領發表演說時說，俄國絕不能逕自設想能在與北約組織或其任何成員國的戰爭中獲勝。布洛爾說，德國應以烏克蘭為師，吸取烏戰教訓並用於自身，發展相應的自身理念與架構；俄國在2022年入侵烏克蘭時以為能快速取勝，「我們必須防止俄羅斯再有類似誤判。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播