高市早苗：台灣有事若伴隨武力 可能構成存亡危機事態

日本首相高市早苗今天在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

「存亡危機事態」（存立危機事態）是日本2015年通過安全保障法制時的新增規定，意指即使日本沒有遭到直接攻擊，但美國等與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，是日本自衛隊可行使受限的集體自衛權要件之一。

朝日新聞報導，今天的眾議院預算委員會上，立憲民主黨前外相岡田克也質詢，「台灣有事」是否符合安全保障法制中可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市答詢表示，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態」。

高市接著表示，「要看實際情況發生時的個別具體情況，由政府綜合考量所有資訊來判斷。如果出現武力攻擊，那麼被認定為存亡危機事態的可能性很高」。

高市的答詢意味著，如果中國對台灣採取海上封鎖等行動，在某些狀況下，日本可能認定為「存亡危機事態」，自衛隊可能採取武力行動。

高市表示，「如果台灣有事進入嚴峻局面，必須假設最壞的情況」。

當被問及台灣海峽遭到封鎖的狀況下，哪些情形會被視為「存亡危機事態」，高市說明，「如果對台灣進行武力攻擊，以戰艦進行海上封鎖，伴隨其他手段，就可能構成武力行使」。

她補充美國、中國可能發生軍事衝突的情況表示，「假設美軍為了解除封鎖前來支援，而為了阻止美軍介入，也可能發生其他行使武力的事態」。

高市早苗表示，「如果只是把民間船隻排成一列，讓海上通行困難，我認為不會構成存亡危機事態。但如果是在戰爭狀態下的海上封鎖、無人機飛行，並伴隨其他情況，那就可以用不同角度來看待」，保留了解釋空間。

關於「台灣有事」，自民黨副總裁（副主席）麻生太郎過去也多次表示，「日本政府極有可能判斷這是存亡危機事態」。

