又是行動電源惹禍！墨爾本機場1男子口袋起火 燒傷腿和手指

1名男子6日在澳洲墨爾本國際機場的休息室中被燒傷，原因是他口袋中的鋰電池行動電源過熱起火，導致他的腿部和手指燒傷。現場並疏散了大約150人。

根據《英國廣播公司新聞網》（BBC）報導，1名大約50歲的男子，6日身處墨爾本機場內澳洲航空的商務休息室時，口袋內過熱的行動電源突然起火，使休息室充滿煙霧，並迫使約150人撤離。

工作人員迅速將男子帶入淋浴間，直到救護人員到達並處理他的傷勢。他被送往醫院後情況穩定，並於稍後出院。

當時也在休息室的澳洲電影製作人湯克斯（Leanne Tonkes），事後在Instagram上分享1張燒毀的行動電源照片。她表示，希望著火的男子最終能平安，並感謝帶男子進入淋浴室的工作人員，和引導休息室內的人們進行疏散的人。

澳洲航空發言人聲稱，休息室在2小時後進行重新開放。澳洲航空目前正重新檢視乘客攜帶鋰電池的政策，包括便攜行動電源，並預計很快會提供更新政策。

值得注意的是，這並非首個行動電源因過熱而燃燒的事件。7月時有1架從雪梨飛往霍巴特（Hobart）的維珍澳洲航空班機起火，原因是1個放在頭頂行李艙中的行動電源過熱。

另外南韓有1架客機1月起火並被燒毀，背後原因很可能也是行動電源。

包括阿聯酋航空、國泰航空、中華航空、大韓航空和新加坡航空等多家國際航空公司，已經禁止在飛行過程中使用行動電源或對其進行充電。

