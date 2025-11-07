安潔莉娜裘莉走訪烏克蘭戰場前線 讚揚民眾不屈精神

安潔莉娜．裘莉訪問烏克蘭戰場前線城市赫爾松。（路透）

好萊塢女星安潔莉娜．裘莉近日走訪烏克蘭尼古拉耶夫（Mykolaiv）和赫爾松（Kherson）兩處飽受烏俄戰爭摧殘的前線地區，慰問醫護人員、志工和市民，對當地人每天生活在危險之中卻仍不屈服的節操表達敬佩之意。

促成行程的戰爭遺產基金會（Legacy of War Foundation）6日發布裘莉聲明，「在全球政府漠視保護平民的時期，他們的力量及相互扶持令人感到謙卑」、「尼古拉耶夫和赫爾松的人們每日生活在危險之中，但他們拒絕屈服。」

戰前約30萬人居住的赫爾松是俄軍前線火力範圍內最大規模的烏克蘭城市。2022年3月戰爭之初一度遭俄軍佔領，8個月後遭烏軍反攻撤守聶伯河對岸。照片可見穿著防彈背心的裘莉在地下室聽取烏克蘭人員說明，以及在密閉的房間內與兒童互動。基金會說，裘莉訪問了重新安置在地底的醫療及教育設施。

除了好萊塢事業，裘莉致力慈善工作，曾擔任聯合國難民署高級專員特使長達10年。她先前已於2022年訪視烏克蘭西部城市利沃夫，探訪因戰爭流離失所的民眾。

裘莉與當地兒童互動。（路透）

