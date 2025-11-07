中國人疑穿軍裝在漢江邁步行進 惹韓國網友憤怒

中國人在南韓首爾穿著疑似軍裝、揮舞疑似五星旗的影片，在韓國社群平台上瘋傳，引發韓國人反感。（圖擷取自抖音）

近日一段中國團體身著「類軍裝」在首爾汝矣島漢江公園，伴著疑似軍歌步行的影片，在韓國網路引發爭議，有南韓網友認為看起來像是軍隊行進，令人感到不適且不安。

綜合媒體報導，昨（6日）一段拍攝於10月31日汝矣島漢江公園水上舞台附近的影片，引發社群關注，該影片最初是上傳至中國短影音平台「抖音」，文字內容為步行協會在南韓參加活動。

請繼續往下閱讀...

影片中的參與者被分成大概10人1組，每組都穿著顏色統一的服裝，有些人甚至穿著像是軍裝圖案的上衣、褲子和帽子。他們整齊劃一的動作，給人一種行軍的感覺，而不是普通的散步。每支中國隊伍都高舉印有各自隊伍名稱的紅旗，隨著音樂有力地揮舞著四肢，動作完美同步。

韓國文化交流財團（1家韓國國內非營利性私人組織）6日下午在接受電話採訪時也證實，10月31日在漢江舉行的活動，是一群喜歡結伴散步的中國遊客的散步活動，並且他們穿著的是團體制服，並非軍裝。同時被誤認為是五星紅旗或軍旗的紅旗，實際上是印有各團體名稱的團體旗幟。

該影片在網路上引起南韓網友不滿，「他們看起來很嚴肅，穿著軍裝，舉止像士兵」，「中國團體四處走動沒問題，但穿軍裝似乎有點過分了」、「如果只是平民穿軍裝，那似乎只是一點問題，但他們排成一列，播放軍歌，像士兵一樣行動，那就非常嚴重了。如果規模更大，可能會被視為威脅」、「如果日本人在漢江公園穿著自衛隊制服做類似的事情，肯定會引起軒然大波」、「中國人同好會走動沒事，穿軍裝就太超過了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法