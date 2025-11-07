為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國人疑穿軍裝在漢江邁步行進 惹韓國網友憤怒

    2025/11/07 16:09 即時新聞／綜合報導
    中國人在南韓首爾穿著疑似軍裝、揮舞疑似五星旗的影片，在韓國社群平台上瘋傳，引發韓國人反感。（圖擷取自抖音）

    中國人在南韓首爾穿著疑似軍裝、揮舞疑似五星旗的影片，在韓國社群平台上瘋傳，引發韓國人反感。（圖擷取自抖音）

    近日一段中國團體身著「類軍裝」在首爾汝矣島漢江公園，伴著疑似軍歌步行的影片，在韓國網路引發爭議，有南韓網友認為看起來像是軍隊行進，令人感到不適且不安。

    綜合媒體報導，昨（6日）一段拍攝於10月31日汝矣島漢江公園水上舞台附近的影片，引發社群關注，該影片最初是上傳至中國短影音平台「抖音」，文字內容為步行協會在南韓參加活動。

    影片中的參與者被分成大概10人1組，每組都穿著顏色統一的服裝，有些人甚至穿著像是軍裝圖案的上衣、褲子和帽子。他們整齊劃一的動作，給人一種行軍的感覺，而不是普通的散步。每支中國隊伍都高舉印有各自隊伍名稱的紅旗，隨著音樂有力地揮舞著四肢，動作完美同步。

    韓國文化交流財團（1家韓國國內非營利性私人組織）6日下午在接受電話採訪時也證實，10月31日在漢江舉行的活動，是一群喜歡結伴散步的中國遊客的散步活動，並且他們穿著的是團體制服，並非軍裝。同時被誤認為是五星紅旗或軍旗的紅旗，實際上是印有各團體名稱的團體旗幟。

    該影片在網路上引起南韓網友不滿，「他們看起來很嚴肅，穿著軍裝，舉止像士兵」，「中國團體四處走動沒問題，但穿軍裝似乎有點過分了」、「如果只是平民穿軍裝，那似乎只是一點問題，但他們排成一列，播放軍歌，像士兵一樣行動，那就非常嚴重了。如果規模更大，可能會被視為威脅」、「如果日本人在漢江公園穿著自衛隊制服做類似的事情，肯定會引起軒然大波」、「中國人同好會走動沒事，穿軍裝就太超過了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播