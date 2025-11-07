為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    習近平出席福建艦入列授旗儀式 親按彈射按鈕

    2025/11/07 17:00 中央社
    中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行，中共中央總書記習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。（截自央視新聞）

    中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行，中共中央總書記習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。（截自央視新聞）

    新華社報導，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行，中共中央總書記習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。報導指習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術，他參觀福建艦時曾到控制站按下彈射按鈕。

    報導表示，福建艦入列授旗儀式5日下午4時30分許開始，身兼中國國家主席、中央軍委主席的習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。福建艦艦長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗。來自海軍部隊和航母建設單位的代表2000多人在碼頭整齊列隊。

    報導表示，習近平對中國航母建設發展一直很關注，儀式結束後，習近平登上福建艦聽取中國航母建設發展工作匯報，了解航母體系作戰能力生成、電磁彈射系統建設運用等情況。

    報導表示，福建艦飛行甲板上有4道阻攔索、3個彈射起飛位，殲35、殲15T、空警600等新型艦載機依次停放。習近平聽取甲板功能布局介紹，視察裝備設施，與艦載機飛行員交流，詳細詢問飛機技戰術性能和電磁彈射特點優勢，觀看艦載機彈射放飛流程演示。

    報導表示，航空保障人員向習近平報告各自崗位和主要職責，習近平勉勵他們不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量。

    報導表示，隨後習近平前往福建艦艦島，登上塔台，了解飛行指揮和起降運行情況。習近平進入駕駛室，視察值勤戰位，在航泊日誌上簽名。

    報導又指，習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術，他到彈射綜合控制站觀摩工作流程，按下彈射按鈕，甲板上空載的動子彈向艦艏。習近平又到餐廳和士兵艙視察飲食和住宿保障情況，與士兵們交流，叮囑各級搞好各方面保障，讓官兵更好投身部隊建設和備戰打仗。

    中共中央書記蔡奇、中國國務院副總理張國清出席福建艦入列授旗儀式。剛接任中央軍事委員會副主席的張升民主持儀式。

    報導表示，福建艦是中國第一艘電磁彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦，舷號為「18」，2022年6月下水命名。福建艦由中國完全自主設計建造，其電磁彈射技術處於世界先進水平。中央和國家機關有關部門、軍委機關有關部門、南部戰區、海軍、海南省以及航母建設單位的負責人參加儀式。

