美重要軍事基地驚傳收到「可疑包裹」！多人出現不適症狀急送醫

安德魯斯聯合基地是美國重要軍事基地。（美聯社）

美國馬里蘭州的重要軍事基地，當地時間6日驚傳收到一個可疑包裹，包裹打開後出現不明粉末，導致多名人員出現身體不適症狀。目前相關人員已經被送往醫院接受治療。

根據《CNN》報導 ，事發地點在華盛頓特區附近的美軍重要基地安德魯斯聯合基地。消息人士透露，一名工作人員拆開一個包裹後，發現包裹內含不明白色粉末，隨後基地內多人出現身體不適症狀。隨後當局立刻啟動緊急應變措施，對工作人員所在建築和相鄰建築進行疏散作業，並設置警戒區。

請繼續往下閱讀...

安德魯斯聯合基地發言人表示，事發後，基地的應急救援人員迅速趕赴現場，進行初步檢查，並確認未發現即時威脅。事件隨後交由特別調查辦公室處理，目前調查工作仍在進行中。

根據報導，數名接觸到包裹的基地人員被送醫後，初步測試未檢測出任何有害物質，當局仍在對該包裹進行深入調查。目前尚未公布所有受影響人員的健康狀況。據了解，事件發生在空軍國民警衛隊準備中心所在的建築，該處已被封鎖。

安德魯斯聯合基地是美國軍方高級官員，包括總統、副總統及其他內閣成員出差時的主要基地。總統川普在事件發生前一日曾造訪過該基地。報導指出，基地的應對反應顯示出對此事高度警戒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法