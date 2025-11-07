為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    闖國會第一關！ 高市早苗凌晨3點上工 備戰「預算」審議大戰

    2025/11/07 14:54 駐日特派員林翠儀／東京7日報導
    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗。（法新社）

    日本首相高市早苗為迎戰今天開始的眾院預算委員會備詢，清晨3點就進了首相官邸與秘書舉行研讀會，相當罕見，同黨眾議員齊藤健擔心她太過勞累，質詢時希望她「適度偷閒」注意健康。

    日本國會的預算委員會，是國會中最具影響力、政治意義最重大的常設委員會之一，由於握有國家預算審查的生殺大權，幾乎所有重大政策、外交、防衛、內政議題，都會在預算委員會被質詢，首相與內閣閣員全部都得上台被拷問，而審議過程也會有NHK直播，讓國民直接看到首相表現。

    眾參兩院的預算委員會又以眾院預算委員會最具關鍵，預算若未獲通過，內閣就無法執行政策，甚至可能被迫下台。

    眾院預算委員會今天起展開內閣答詢程序，這也是高市內閣上路後首次的預算委員會答詢。讀賣新聞報導，歷代首相為了應戰預算委員會，都會在清晨舉行事前研讀會準備對策，但像高市這樣在凌晨3點就舉行研讀會是相當罕見的情況。

    報導還指出，會議開始約6小時前，高市早苗便已親自修改答辯稿，仔細準備各項內容。對於剛在少數執政基礎下成立政權的高市早苗而言，周邊人士表示，她似乎認為「這是必須咬緊牙關撐過去的第一關」。

    今天登記第一個發言的自民黨眾議員齋藤健，雖然首相說過要「工作、工作再工作」，但他有些擔心，這樣工作會不會過勞。齋藤表示，要有好的表現，也需要適當的休息。他希望首相能適度偷閒，一邊放鬆、一邊工作，注意健康。

