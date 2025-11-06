為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不只熊出沒！東京街頭也驚見野豬狂奔 嚇壞路人

    2025/11/06 21:07 即時新聞／綜合報導
    近日，日本東京江戶川區出現罕見野豬騷動。（擷取自X、日テレNEWS）

    日本近來熊出沒事件大幅增加，開始出動自衛隊進行支援，但現在不僅是熊，就連豬隻也出現在東京街頭。4日上午6時，一隻長約1公尺的野豬現身街頭狂奔，嚇得民眾接連報警，所幸目前尚未傳出任何人員受傷。

    綜合日媒報導，日本東京江戶川區近日出現罕見野豬騷動。據民眾錄下的一段影片顯示，一頭野豬出現在江戶川區的街道上狂奔，四處穿梭在街道的畫面讓路人膽戰心驚。

    據東京警視廳的消息指出，約莫在4日清晨6點，在江戶川區浦安橋附近，首次接獲野豬出沒的報告。隨後，這頭野豬一直向南移動，半小時下來，警方一共接獲9起目擊報案。但半小時後就再也不見豬隻身影，直至目前為止，也沒有傳出任何人員受傷或財物損失。

    地方政府呼籲民眾，如果再發現野豬，務必保持距離、切勿靠近或驚擾，以確保自身安全。而日本政府現也開始架設動物出沒相關的網站，不只是熊出沒的相關情報外，同時也提供野豬與野鹿的目擊訊息。

