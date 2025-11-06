為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    掌握稀土礦產抗衡中俄! 川普將在白宮會晤中亞5國元首

    2025/11/06 20:50 即時新聞／綜合報導
    魯比歐在華府國務院酒會上，向中亞五國外長宣布，將於明年前往中亞訪問。（路透社）

    美國總統川普今日將於白宮會晤中亞哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼與烏茲別克等五國元首，預料雙方將針對稀土礦產、能源開發及基礎設施投資等議題展開協商。此舉被視為美方啟動「中亞魅力攻勢」的關鍵一環，意在抗衡俄羅斯與中國在該地區日益擴張的經濟與能源影響力。

    根據《路透》報導，川普此次與中亞五國元首的峰會，將聚焦於開發稀土礦產與推動區域基礎建設投資。這場會談被視為美國深化中亞影響力的重要一步，不僅顯示華府正試圖打破中國在全球稀土供應鏈中的主導地位，也反映出美國企圖在這片長期被視為中俄「後花園」的戰略區域，開闢新的經濟與外交空間。

    週三（5日）美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在華府國務院舉行的酒會上宣布，他將於明年親自出訪中亞五國，以深化雙邊合作並推動區域經濟多元化。魯比歐表示，美國與中亞各國的利益「在開發資源與促進負責任的經濟發展方面完全一致」，並強調這些國家「正尋求將上天賜予的天然資源轉化為永續、多元發展與繁榮的動力」。他表示：「這趟行程可能要花上一週，但這趟行程絕對值得。」

    國務院副卿克里斯托弗·蘭道與美駐印度大使暨中亞特使塞爾吉奧·戈爾（Sergio Gor），上週已先行訪問哈薩克與烏茲別克，為本次高峰會鋪路。蘭道稱，中亞地區「商機驚人，美方希望能與這些國家建立更緊密的夥伴關係」，預料雙方將在峰會上簽署多項經貿與能源合作協議。

    中亞五國礦產與能源資源豐富，卻長期受俄羅斯經濟影響，並與中國保持密切貿易往來。美方此番積極接觸，除希望分散區域對中俄的依賴外，也被解讀為為美企尋求稀土替代供應來源，減輕供應鏈風險。

    此外，共和黨參議員吉姆·瑞胥（James Risch）也在會中宣布，將提案廢除冷戰時期的「傑克遜－瓦尼克修正案」（Jackson–Vanik Amendment），以解除美國對部分「非市場經濟體」的貿易限制，為美國企業重返中亞市場掃除法律障礙。

    外交觀察人士指出，川普政府近期除強化與印度、越南的戰略連結外，這次推動中亞外交布局，明顯意圖在中國「一帶一路」主導的區域中打入楔子，重塑美國在歐亞大陸的地緣政治存在。

