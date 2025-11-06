為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英國篝火之夜淪噩夢！多地陷混亂暴動 房屋起火、警消遭襲

    2025/11/06 21:21 即時新聞／綜合報導
    一年一度的篝火之夜竟讓英國各地陷入混亂。（路透社）

    一年一度的篝火之夜竟讓英國各地陷入混亂。（路透社）

    英國每年11月5日的「篝火之夜（Bonfire Night）」，昨造成多地陷入混亂，多起暴力與脫序事件接連爆發，警察與消防員遭攻擊、信號彈被丟向車輛，使街頭陷入一片騷動。

    英媒《太陽報》今（6日）報導，警方在多個城市逮捕多名青少年，並被迫頒布驅散令以平息騷亂。社群媒體上流傳的畫面顯示，伯明罕（Birmingham）有1輛警車遭到群眾以煙火猛烈攻擊，火花在車身上四處反彈，駕駛被迫倒車逃離現場。蒙面暴徒被拍到向汽車、警察及人群投擲信號彈，警方於深夜逮捕了4名涉嫌「暴力滋事」的青少年。

    據報導，利物浦（Liverpool）1棟高層住宅的3樓陽台，被煙火擊中後起火燃燒，但當警察與消防人員趕赴現場時，卻遭到暴徒以煙火攻擊，現場警消雙方均成為暴力目標，讓1名女警員在事件中傷了腿部。1名14歲少年，因涉嫌蓄意縱火、意圖危及生命，目前仍被拘留。

    此外，大曼徹斯特（Greater Manchester）的警方也在多地發布驅散令，以應對篝火之夜的反社會行為，街頭到處有青少年朝馬路發射煙火，險些擊中汽車與巴士，1名女子在社群媒體上稱，當時的煙火差點擊中她和嬰兒。北約克郡（North Yorkshire）的海灘也傳出駭人事件，2名孩童手中的煙火突然爆炸，導致手部與臉部均嚴重灼傷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播