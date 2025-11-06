英國篝火之夜淪噩夢！多地陷混亂暴動 房屋起火、警消遭襲

一年一度的篝火之夜竟讓英國各地陷入混亂。（路透社）

英國每年11月5日的「篝火之夜（Bonfire Night）」，昨造成多地陷入混亂，多起暴力與脫序事件接連爆發，警察與消防員遭攻擊、信號彈被丟向車輛，使街頭陷入一片騷動。

英媒《太陽報》今（6日）報導，警方在多個城市逮捕多名青少年，並被迫頒布驅散令以平息騷亂。社群媒體上流傳的畫面顯示，伯明罕（Birmingham）有1輛警車遭到群眾以煙火猛烈攻擊，火花在車身上四處反彈，駕駛被迫倒車逃離現場。蒙面暴徒被拍到向汽車、警察及人群投擲信號彈，警方於深夜逮捕了4名涉嫌「暴力滋事」的青少年。

據報導，利物浦（Liverpool）1棟高層住宅的3樓陽台，被煙火擊中後起火燃燒，但當警察與消防人員趕赴現場時，卻遭到暴徒以煙火攻擊，現場警消雙方均成為暴力目標，讓1名女警員在事件中傷了腿部。1名14歲少年，因涉嫌蓄意縱火、意圖危及生命，目前仍被拘留。

此外，大曼徹斯特（Greater Manchester）的警方也在多地發布驅散令，以應對篝火之夜的反社會行為，街頭到處有青少年朝馬路發射煙火，險些擊中汽車與巴士，1名女子在社群媒體上稱，當時的煙火差點擊中她和嬰兒。北約克郡（North Yorkshire）的海灘也傳出駭人事件，2名孩童手中的煙火突然爆炸，導致手部與臉部均嚴重灼傷。

