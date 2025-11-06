紐約新市長曼達尼寫多項第一 百年來首位蓄鬍市長

美國紐約市長當選人曼達尼5日在皇后區的1處公園召開記者會。（法新社）

當美國紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）明年1月1日就職時，他將成為紐約市首位穆斯林市長、首位南亞裔市長、首位在非洲出生的市長、逾百年來最年輕的市長，以及超過半世紀以來首位選舉得票數超過100萬的市長－－以及若屆時造型未變，他還將是紐約市100多年來首位蓄鬍市長。

據信紐約市打從1913年在任內去世的蓋諾（William Jay Gaynor）以來，就再也沒有過蓄鬍市長。儘管要證明這一點並非易事，但至少根據一系列紐約市長官方肖像，除了在1990年到93年擔任市長的丁勤時（David Dinkins）留有短髭（mustache，八字鬍），其他歷任紐約市長的鬍子都刮得很乾淨。

請繼續往下閱讀...

根據紐約時報，曼達尼的鬍鬚雖類似蓋諾，然其象徵意義卻大為不同：蓋諾在1909年當選時已年屆耳順，灰白且修剪整齊的鬍鬚更添成熟魅力，遑論當時有頭有臉的男性，不少人會蓄起范岱克式鬍鬚（Vandyke beard，同時蓄有唇上八字鬍與唇下山羊鬍）。但剛滿34歲的曼達尼及其鬍鬚，卻是這名千禧世代政治人物，對蓄鬍棕膚的美國穆斯林承受的刻板印象的無聲抗議。

2013年，時值政治浪潮「阿拉伯之春」在埃及引發反對「穆斯林兄弟會」的政治起義之際，當時還在念大學的曼達尼在校刊上以《在開羅蓄鬚》 （Bearded in Cairo）為題，撰文描述他同年稍早在埃及讀書的經歷。曼達尼寫道，他前1年在美國蓄鬍，最初主要是作為1種反抗象徵，藉此嗆聲美國社會中把棕膚蓄鬍者與恐怖分子畫上等號的刻板印象；當他來到開羅，他卻因鬍子被當成伊斯蘭主義者，只好上理髮店進行修剪。

曼達尼說，他當時覺得自己就像無數棕膚美國公民與居民，這些人為了不被誤認為恐怖分子，紛紛在911恐攻後數週內把鬍子刮了。

紐約市長競選期間，支持曼達尼的主要對手、前紐約市長古莫（Andrew Cuomo）的1個超級政治行動委員會，曾拿曼達尼的鬍鬚來做文章：對競選文宣中的曼達尼照片進行修圖，使其鬍鬚看似更黑更濃。曼達尼及其支持者立即表達強烈不滿，稱此舉帶有種族歧視意味，意圖讓曼達尼看似具有威脅性。

這批文宣最後並未發放。而曼達尼的鬍鬚迄今仍安在。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法