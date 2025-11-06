為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本明年開採南鳥島稀土 高市早苗考慮與美合作

    2025/11/06 19:16 駐日特派員林翠儀／東京6日報導
    日本首相高市早苗指出，日本將與美國合作，開發南鳥島附近的稀土。（法新社）

    日本首相高市早苗指出，日本將與美國合作，開發南鳥島附近的稀土。（法新社）

    日本首相高市早苗今天在國會備詢時表示，關於南鳥島周邊海域的稀土開發，日本政府正考慮與美國就具體的合作推動方式進行研究。她強調，確保多元化的採購管道，對日美雙方而言都十分重要。

    日本政府規劃於明年1月起，在南鳥島近海正式展開試掘作業。日本經濟新聞報導，東京大學研究團隊從2013年起即在日本最東端的南鳥島進行海底探勘，發現該處有高濃度的稀土泥，估計約1600萬噸，是全球排名第3的規模。不過因位處水深6000公尺的深海，具有技術難度高、成本極大與環境風險等挑戰。

    為推動稀土泥的開發，日本內閣府正在進行的「戰略性創新創造計畫」（SIP）中，目標是在明年1月以後達到每日約350噸的海底泥採取量。今後的關鍵焦點，在於是否能進一步提升採取量。

    高市早苗上月與美國總統川普會談時，雙方簽定「關鍵礦產與稀土供應框架協議」，就建立穩定採購稀土達成共識，目標在於透過兩國的各種合作，以減少對中國在稀土加工與精煉領域的過度依賴。

    高市早苗連續兩天在國會被問及稀土開採問題，她表示，分布在日本領海與專屬經濟區內的礦物資源與能源，都是有助於提升日本能源自給率的寶貴國產資源。她也表示，正考慮就南鳥島周邊稀土開發計畫，與美國研究具體的合作推動方式。

    南鳥島位於東京東南方約1900公里處（圖中紅點），是日本最東端的領土。（擷取自Google地圖）

    南鳥島位於東京東南方約1900公里處（圖中紅點），是日本最東端的領土。（擷取自Google地圖）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播