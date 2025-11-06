日本明年開採南鳥島稀土 高市早苗考慮與美合作

日本首相高市早苗指出，日本將與美國合作，開發南鳥島附近的稀土。（法新社）

日本首相高市早苗今天在國會備詢時表示，關於南鳥島周邊海域的稀土開發，日本政府正考慮與美國就具體的合作推動方式進行研究。她強調，確保多元化的採購管道，對日美雙方而言都十分重要。

日本政府規劃於明年1月起，在南鳥島近海正式展開試掘作業。日本經濟新聞報導，東京大學研究團隊從2013年起即在日本最東端的南鳥島進行海底探勘，發現該處有高濃度的稀土泥，估計約1600萬噸，是全球排名第3的規模。不過因位處水深6000公尺的深海，具有技術難度高、成本極大與環境風險等挑戰。

請繼續往下閱讀...

為推動稀土泥的開發，日本內閣府正在進行的「戰略性創新創造計畫」（SIP）中，目標是在明年1月以後達到每日約350噸的海底泥採取量。今後的關鍵焦點，在於是否能進一步提升採取量。

高市早苗上月與美國總統川普會談時，雙方簽定「關鍵礦產與稀土供應框架協議」，就建立穩定採購稀土達成共識，目標在於透過兩國的各種合作，以減少對中國在稀土加工與精煉領域的過度依賴。

高市早苗連續兩天在國會被問及稀土開採問題，她表示，分布在日本領海與專屬經濟區內的礦物資源與能源，都是有助於提升日本能源自給率的寶貴國產資源。她也表示，正考慮就南鳥島周邊稀土開發計畫，與美國研究具體的合作推動方式。

南鳥島位於東京東南方約1900公里處（圖中紅點），是日本最東端的領土。（擷取自Google地圖）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法