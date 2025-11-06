為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    臭氣熏天！中國一公園離公廁不到百米 竟擺水桶供民眾露天大小便

    2025/11/06 19:57 即時新聞／綜合報導
    中國萬福廣場公園放水桶供民眾露天大小便，在被網友投訴後已移走，但現場仍有滿地尿漬。（翻攝自極目新聞）

    中國萬福廣場公園放水桶供民眾露天大小便，在被網友投訴後已移走，但現場仍有滿地尿漬。（翻攝自極目新聞）

    江西九江武寧縣萬福廣場公園近日因「灌木叢裡擺放尿桶」事件登上熱搜。有民眾爆料指出，公園內距離公共廁所不到100公尺，但公園卻直接擺放三個水桶供老人如廁，導致現場臭氣熏天、環境髒亂，引發網友強烈批評。

    《極目新聞》報導，一位民眾爆料，萬福廣場公園長期有人隨地大小便，最多時一分鐘能看到五六個人，且毫不避諱路人。但令人不解的是，公廁距離公園不到一百公尺，但卻偏要在灌木叢旁擺尿桶，讓老人隨地大小便，導致地上全是尿漬環境髒亂。

    主管單位︰尿桶並非由公園方設置

    對此，公園主管單位回應指出，接獲通報後已立即派人前往現場清理，也確認尿桶並非由公園方設置，疑似是附近打牌的老人自行擺放。該單位表示，水桶其實已被搬走三次，但仍有人重複放置。主管人員強調，後續將加強勸導並增派巡查人力，對污染區域進行清洗。

    據了解，今日上午記者回訪時發現尿桶已被移除，但地面仍殘留明顯的尿液痕跡，甚至滲入一旁小路。

