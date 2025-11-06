為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    密集恐懼慎入！科學家發現「全球最大蜘蛛網」 住了11.1萬隻

    2025/11/06 21:36 中央社
    「全球最大蜘蛛網」位於希臘與阿爾巴尼亞交界的洞穴裡。（擷取自Subterranean Biology網站）

    「全球最大蜘蛛網」位於希臘與阿爾巴尼亞交界的洞穴裡。（擷取自Subterranean Biology網站）

    羅馬尼亞科學家日前發現了「全球最大蜘蛛網」，讓所有怕蜘蛛的人夢魘成真-這張網居住著約11萬1千隻蜘蛛。這項令人毛骨悚然的發現，詳細記載於期刊「地下生物學」（Subterranean Biology）。

    據美國網站「生活科學」（LiveScience）報導，這座蜘蛛網位於希臘與阿爾巴尼亞交界處的地表下方，沿著一處狹長且低矮的通道牆面延伸，面積高達1140平方英尺（約106平方公尺），地點在一座含硫洞穴的永久黑暗區域入口附近。

    紐約郵報（New York Post）報導，這個龐大的蜘蛛群落由數千個漏斗狀蜘蛛網組成，宛如一座由絲打造的帳篷城市。研究團隊指出，這應是目前已知全球最大的蜘蛛網。

    羅馬尼亞特蘭西瓦尼亞匈牙利大學（Sapientia Hungarian University of Transylvania）生物學副教授、報告主筆烏拉克（Istvan Urak）表示：「只有親身經歷，才能真正體會那種感受。如果要用言語形容當時看到那張網時湧上的情緒，我會強調敬畏、尊重與感謝。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播