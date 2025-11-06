突襲！馬國總理突然接近習近平 中國代表團官員全嚇傻畫面曝光

馬來西亞總理安華在會議間隙突然來到中國領導人習近平座前和他握手，習近平稍顯錯愕，但立刻擠出笑臉起身。（美聯社）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會1日在南韓慶州落幕，各國新聞及各社群媒體上近日紛紛分享會議花絮。X上歐洲知名數位創作者帳號「Lord Bebo」發布一段花絮，只見馬來西亞總理安華在會議間隙突然來到中國領導人習近平座前和他握手，習近平稍顯錯愕，但立刻擠出笑臉起身，但他背後的中國代表團一眾官員卻是嚇得不知所措，影片曝光引發熱議。

「Lord Bebo」X昨（5）日發布一段APEC花絮，影片中安華突然上前靠近習近平，習近平先是愣一下，不過隨後立刻滿臉笑容，起身和他握手。不過，習近平背後的中國代表團官員們可沒這麼從容，可見中國外交部部長王毅立刻上前了解情況，還疑似做出制止安華的動作；王毅身後另兩名代表團成員則是嚇得不知所措，眼神左看右看，顯得相當不安。

影片曝光後，國外網友紛紛留言表示：「王毅是不是讓馬來西亞總理坐下？」、「我敢肯定，當時他們以為他想毒害習近平」、「中國人反應過度了，好像總理會傷害他們的總統似的，這種反應完全沒必要」、「中國只喜歡照著既定流程，不喜歡意外」。

還有毒舌網友批評：「得慢慢習慣中國人的禮儀。就像皇帝一樣，誰也不能直視他的眼睛，更不能碰他。那些太監一定會嚇壞的。很多政府官員還活在清朝的思維裡，跟現代社會脫節得很厲害。」

習近平背後的中國代表團官員們神色慌張。（取自X）

