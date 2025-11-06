星巴克工會醞釀「紅杯日」發動罷工 全美25地門市恐受影響

全球最大連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）工會成員已投票決定，下週將在美國各地舉行罷工。（法新社）

美國星巴克工會（Starbucks Workers United）宣布將於年度重點促銷「紅杯日」當天在美國超過25座城市同步發動罷工，並警告若談判仍無進展，行動規模可能進一步擴大。

根據《ABC News 》報導，今年「紅杯日」促銷將於11月13日開跑。「紅杯日」自1997年推出至今，已成為星巴克冬季最具代表性的行銷活動，透過贈送限量節日杯吸引大量顧客，也是公司全年最繁忙、最能帶動營收的檔期之一。

然而，星巴克勞資雙方談判至今仍僵持，資方曾承諾在2024年底前完成協議，但做出承諾的前執行長拉克什曼·納拉辛漢（Laxman Narasimhan）去年秋天已遭撤換；工會指稱，新任董事長兼執行長布萊恩·尼科爾（Brian R. Niccol）上任後談判明顯停滯。

目前星巴克在美國約1萬家直營門市中有約550家已加入工會，自2021年以來，工會化門市持續增加；然而星巴克今年9月以重組為由關閉了59家工會門市，勞資對立加劇。

星巴克表示，對於工會選擇罷工而非重返談判桌感到失望；發言人傑西·安德森（Jaci Anderson）強調，任何協議都須反映公司已提供「零售業最佳工作條件」，包括平均時薪超過30美元的薪資與福利。

星巴克首席合夥人薩拉·凱利（Sara Kelly）在給員工的信中指出，工會提出的方案包括立即加薪65%、3年內累計加薪77%，以及週末或促銷期間的額外給薪，部分要求甚至包括在門市繁忙時關閉行動點餐服務。

此次罷工行動也延續過去幾年的勞工抗爭。2023年，超過200家門市的員工曾在「紅杯日」罷工；去年耶誕節前夕的5天罷工也導致59家美國門市關閉。

