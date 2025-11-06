墨西哥女總統當街被偷親 薛恩鮑姆喊告色男「我有責任提告」

墨國總統薛恩鮑姆被當街性騷，對涉事男子提告。（法新社）

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）4日在首都墨西哥城街頭遭到1名男子偷親後頸、還企圖襲胸。薛恩鮑姆事後強調，她決定對涉案男子提告，並強調：「如果連總統都會遭遇這種事，那麼我們國家所有年輕女性的命運將會如何？」

綜合外媒報導，此事件發生在4日，薛恩鮑姆從總統府走向教育部時，途中她親切地停下來與群眾握手合影，不料卻有一名喝醉的男子從她後方走來，並吻向她的後頸，隨後就抬手往胸部摸去，薛恩鮑姆連忙撥開男子雙手。事後薛恩鮑姆的維安團隊才介入，將這名男子帶走，事後該男已被逮捕。

薛恩鮑姆5日表示，這位男子走過來時醉醺醺的，不知道他是否也有吸毒，後續她看了影片之後她才意識到究竟發生了什麼。薛恩鮑姆了解類似的騷擾問題在墨西哥國內有多普遍，她強調：「如果我不提告，其他墨西哥女性會怎麼樣？如果他們敢對總統這樣做，那我國的所有女性又會遭遇什麼？」

薛恩鮑姆表示：「我決定提起訴訟，因為這是我作為女性的親身經歷，也是我國所有女性都會遇到的情況。」薛恩鮑姆提到，在她12歲搭乘大眾交通工具時也遇過類似的騷擾，身為總統，她認為她對所有女性都肩負著責任，呼籲墨西哥所有州都將性騷擾和猥褻行為定為刑事犯罪。

在此事件後，薛恩鮑姆的維安隨扈也飽受批評，薛恩鮑姆出訪時傾向盡可能減少安全措施，並經常與民眾互動，薛恩鮑姆在記者會中表示，目前她沒有打算改變這作法，強調「我們必須貼近民眾」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.

Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.

AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.

La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr — Gildo Garza （@GildoGarzaMx） November 4, 2025

