    首頁 > 國際

    紐約選出首位穆斯林市長　阿拉伯國家媒體慶賀

    2025/11/06 03:30 中央社

    美國民主黨左翼新星曼達尼（Zohran Mamdani）昨天在紐約市長選舉中勝出，將成為紐約首位穆斯林市長。阿拉伯國家媒體慶賀他的勝選，以色列媒體則聚焦他的反以立場。

    英國廣播公司（BBC）報導，卡達「阿拉伯電視台」（Al-Araby TV）與沙烏地阿拉伯資助的「中東日報」（Asharq AL-Awsat）等多家媒體指出，曼達尼將成為「美國最大城市的首位穆斯林市長」。

    「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）與「天空新聞阿拉伯台」（Sky News Arabia）形容，曼達尼是美國總統川普的強烈反對者。

    卡達「半島電視台」（Al Jazeera）則報導，曼達尼是一名被指控為共產主義者的穆斯林，在紐約市創下歷史。

    阿拉伯國家社群媒體用戶也慶祝曼達尼勝選，有人認為他當選與其反以色列、支持巴勒斯坦的立場有關，另有一些人將他的勝選視為「美國猶太復國主義者的挫敗」。

    以色列右翼媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）則形容曼達尼是美國「最顯著的反猶太復國主義聲音之一」。（編譯：陳正健）1141106

