    首頁 > 國際

    共和黨地方選舉失利 川普：我不在選票上是最大因素

    2025/11/06 01:39 中央社

    美國總統川普（Donald Trump）坦承，民主黨昨晚在多場地方選舉勝出，對共和黨而言是個壞消息。他還說，根據民調專家說法，「我不在選票上是最大因素」。

    川普今天上午在白宮與共和黨參議員共進早餐時表示：「昨晚嘛，原本就不預期會贏，因為那是非常偏向民主黨的地區，但我認為這對共和黨不利。」

    他補充說：「我不確定那對任何人來說都是好事。不過我們度過了一個有趣的夜晚，我們學到了很多，接下來我們會好好討論這些事。」

    川普接著表示：「如果你看民調專家的說法，政府關門是對共和黨非常不利的一個重要因素，這是一個重要的因素。」

    「而且他們說，我不在選票上是最大因素。」

    川普提到政府關門，顯示他認為參議院僵局對共和黨在政治上造成了負面影響。

    近期民調顯示，更多美國人將政府關門的責任歸咎於川普和共和黨。這場關門導致大批聯邦員工被迫放無薪假，並威脅到多項聯邦服務的資金來源。

    川普在早餐會上強調：「我們必須盡快、真的要立刻讓政府重新開門。」

    他並敦促共和黨人停止阻撓議事（filibuster），以結束政府關門並推動他的政策議程。

    數小時前，民主黨候選人史班伯格（Abigail Spanberger）和薛瑞爾（Mikie Sherrill）在維吉尼亞州與紐澤西州州長選舉以壓倒性優勢勝出。兩人都預計將以兩位數的差距取勝。

    紐約市長選舉，民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）也以巨大優勢擊敗主要對手、前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）——古莫曾獲得川普背書。

    川普最初反應是認為，共和黨表現不佳的原因在於「他不在選票上」以及「政府關門」。

    他在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「『川普不在選票上』與『政府關門』，是共和黨今晚輸掉選舉的兩大原因，根據民調專家所說。」但他未提供民調來源。

    在後續貼文中，川普再次要求共和黨高層廢除參議院的阻撓議事規則——該規則要求通過多數立法須獲得60 票，而非簡單多數。

    共和黨領袖長期反對這樣的「核選項」（Nuclear Option），因為他們擔心未來若民主黨掌握國會多數，將會大舉利用該權力。

    但川普希望他們採取這一激進手段，以便迅速重啟政府並推動更多政策，包括通過對聯邦選舉法的大幅修改。

    他在早餐會上再次強調這一立場：「如果你們不廢除阻撓議事規則，你們就會陷入困境。我們什麼法案都沒辦法通過。」（編譯：鄭詩韻）1141106

