    Shein涉兒童色情！法政府喊卡電商平台 巴黎實體店開幕首日引抗議

    2025/11/06 06:08 編譯盧永山／綜合報導
    中國電子商務巨擘Shein（希音）5日在巴黎BHV百貨開設全球首家永久實體店，開業當天即引發強烈抗議。（路透）

    中國電子商務巨擘Shein（希音）5日在巴黎BHV百貨開設全球首家永久實體店，開業當天即引發強烈抗議。（路透）

    首次上稿 00:44
    更新時間 06:08

    《法廣》報導，中國電子商務巨擘Shein（希音）5日在巴黎BHV百貨開設全球首家永久實體店，但開業這天即引發強烈抗議。Shein近期因販售具有兒童外貌的情趣娃娃而陷入輿論風暴，法國政府已對此展開司法調查，並宣布暫停其電商平台營運。

    在警方戒備下，環保團體與工會成員5日聚集在BHV百貨公司外，抗議Shein象徵著「快時尚污染」和「社會不公」。1名抗議者表示：「我們拒絕像Shein這樣的企業，它毀掉就業、地球和法國人的健康。」

    法國國會的1個進口產品檢查調查小組3日宣布，將傳喚Shein高層出席質詢。該小組報告員維莫黑—馬克（Antoine Vermorel-Marques）表示，任何經濟行為者都不能自視高於法律，如果1家零售商販售這類商品，其門市會立即被下令關閉，Shein必須作出說明。

    根據法國法律，透過電子通訊網路傳播兒童色情內容，可被判處最高7年徒刑，並處以最高10萬歐元（約355萬台幣）罰款。

    法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）3日證實，因Shein平台曾出售具有兒童外貌的情趣娃娃，法國司法調查已經展開，並警告「若此類行為再發生，將要求暫停Shein進入法國市場」。

    法國成衣聯合會副主任勒迪努瓦（Thibaut Ledunois）批評：「這不是我們想要的社會。整個成衣行業都在受害，我們已反對這種『超快時尚』模式已經很多年了。」

    與此同時，共和黨議員韋爾莫雷爾-馬克（Antoine Vermorel-Marques）揭露，他在Shein網站上發現可自由購買的A類武器，包括指節銅套與長刀，並已向檢察機關舉報。

    隨著事態持續升級。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）5日宣布，政府已啟動暫停Shein在法國營運的程序，直至平台全面符合法國法律與監管要求，並要求相關部門在48小時內提交首份評估報告。

    Shein於2012年在中國成立，目前總部設於新加坡，主要透過手機應用程式吸引消費者，迅速崛起為全球快時尚領導品牌，商品銷往150個國家，但也長期遭到勞工待遇與環境污染問題的批評。

