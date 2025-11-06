中國高官不敢吭聲？川普曝川習會「奇景」：沒看過有人這麼害怕

川普10月30日在南韓釜山與習近平進行面對面會晤。（路透）

美國總統川普上週四（10月30日）在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行面對面會晤，引發國際關注。這禮拜他邀請同黨議員們一起進行餐會時，說出川習會當天看到的一件「奇景」，逗的全場議員哈哈大笑。

川普今天邀請共和黨議員們到白宮進行早餐會，川普聊到上週的川習會談，表示「他（習近平）算得上是我朋友，他是個強硬的人，非常強勢也非常聰明。媒體不太喜歡我說他『很聰明』，他們覺得我不應該稱讚他，但你看，他確實毫無疑問地正領導14億人。其實在我們會談的時候，你們當中有幾位也在場，有些人甚至都親眼看到了。」

他接著分享自己當時看到的「奇怪」情景：「當時習近平坐在那邊，左右各坐了大概6個人，每個人都坐得直挺挺的，完全可以說是立正的狀態。我對其中一個人寒暄了一下，但對方完全沒反應，我忍不住問『你不打算理我一下嗎？』，但對方依舊一動也不動，原來是習近平不准他回話。我當時就開玩笑，『我也希望我的內閣也能有這樣的紀律……』，我從來沒看過有人坐得那麼挺直，我也從來沒看過有人能對某人這麼害怕。」

川普繼續說道：「另外一個職位看起來相當於副總統的官員，我問他『你到底會不會回答我的問題？』，但他也一樣完全不動聲色，我心裡納悶『這個人到底怎麼回事？』，習近平見狀就說『所有問題都由我來回答』。」

川普笑問在場來賓：「你們為什麼都做不到這樣呢？JD（美國副總統范斯）從來就不會這樣，他還常常插嘴。我也想讓JD安靜個幾天好不好？當然，我還是會長期留你在身邊，但要是能有幾天這樣安靜聽話也不錯嘛！好啦，謝謝大家，之後再聊。」

Trump had the room laughing as he recounted a Chinese official’s reaction next to Xi.



"I said, I want my cabinet to behave like that! I want them sitting up like that, nice and straight! I've never seen men so scared in their lives."



"Every one of those people, standing like… pic.twitter.com/MbcEMLkeg5 — Open Source Intel （@Osint613） November 5, 2025

