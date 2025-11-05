BBC爆「移花接木」！惡意剪輯川普演說 刪「和平」加「戰鬥」

國總統川普於2021年1月6日，在白宮附近向支持者發表演說的畫面。批評者指出，主流媒體在後續報導中，普遍刻意遺漏川普當天呼籲支持者保持和平、拒絕暴力的關鍵段落。（美聯社資料照）

英國廣播公司（BBC）爆發嚴重的新聞倫理危機。根據《衛報》報導，BBC一名前內部顧問指控，該公司旗艦新聞節目《廣角鏡》（Panorama）在2024年10月的一期節目中，惡意剪輯美國總統川普於2021年1月6日的演講，將兩段相隔近1小時的片段拼接，使其看起來像是直接煽動支持者「走向國會山莊並戰鬥」，卻刻意刪除了川普呼籲「和平、愛國地發出聲音」的段落。這起事件引發輿論譁然。

此一指控，來自BBC編輯準則與標準委員會（EGSC）的前獨立外部顧問普雷史考特（Michael Prescott）。他在一份外洩的備忘錄中痛批，《廣角鏡》透過剪輯，讓川普「『說』了一些他從未真正說過的話」，這種作法「完全具有誤導性」。普雷史考特指出，川普當年未被以煽動暴亂罪起訴的原因之一，正是因為他並未明確煽動支持者去國會山莊戰鬥。備忘錄更指控，節目中部分看似被川普演說「激勵」的遊行者畫面，實際上是在演說開始前就已拍攝。

《每日電訊報》（The Telegraph）專欄作家皮爾森（Allison Pearson）更發表措辭激烈的評論，稱BBC此舉「可能已簽下自己的死亡保證書」。她寫道：「我們已習慣BBC記者透過選擇性忽略來撒謊，但這次是一個旗艦級的事實性節目，蓄意曲解世界最強大之人的言論。」她痛批，今日的BBC已日益政治化，缺乏觀點與社會階級的多元性，淪為一群「沉浸在白人罪惡感與憎惡西方的上流中產階級記者」的同溫層，成了「進步派的真理報」（Pravda for progressives）。

BBC稱嚴肅看待 白宮關係恐惡化

對此，BBC發言人回應表示：「我們不對外洩文件發表評論，但當BBC收到反饋時，我們會嚴肅對待並仔細考慮。」

然而，此事已讓BBC與白宮的緊張關係，面臨進一步惡化的風險。川普政府先前已多次指控BBC報導偏頗，而這次的剪輯醜聞，無疑為川普口中所謂的「假新聞」，提供了新的口實。

