    首頁 > 國際

    川普上演「現代君王」？拆白宮、告政敵、壓媒體 全面擴張總統權力

    2025/11/03 11:31 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普2日晚間返回白宮。《法新社》分析指出，川普正以前所未有的規模擴張其總統權力，從報復政敵到派兵進入城市，引發外界對其獨裁傾向的擔憂。（美聯社）

    美國總統川普2日晚間返回白宮。《法新社》分析指出，川普正以前所未有的規模擴張其總統權力，從報復政敵到派兵進入城市，引發外界對其獨裁傾向的擔憂。（美聯社）

    美國總統川普的18歲孫女凱伊（Kai），日前在社群媒體上發布了1段她與祖父同乘高爾夫球車的影片。她問川普是否還有夢想尚未追逐，79歲的川普回答：「你當上了總統，這就是夢想，對吧？現在你是總統了，你的夢想，是成為1位偉大的總統。」

    根據《法新社》分析，這段影片，罕見地揭示了川普在贏得第2個任期1年後，內心巨大的野心。然而，對川普而言，成為「偉大總統」的途徑，比以往任何時候都更依賴於在歷史性的規模上，行使其行政權力。近幾週，川普已加速了這些權力擴張的行動，報復其政治對手、向更多美國城市派兵、壓制媒體，並試圖控制政府的每一個槓桿。

    批評者認為，這引發了對法治的根本擔憂。川普的「報復行動」或許是他最公然的肌肉展示。在其社群媒體貼文的授意下，司法官員近幾週已對包括前國安顧問波頓（John Bolton）與前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）在內的政敵，提起訴訟。

    喬治華盛頓大學政治管理學程主任貝爾特（Todd Belt）向《法新社》表示：「他絕對有獨裁的一面。」貝爾特認為，在右翼社運人士柯克（Charlie Kirk）9月遇刺後，更加劇了川普「我們vs.他們」的想法。

    無視體制 壓制媒體、覬覦第3任

    在國內，川普公開將左派或移民，鎖定為「內部敵人」。在長達1個月的政府關門期間，他拒絕與民主黨談判，並在窮人的糧食援助即將中斷的前1天，於其佛州度假村舉辦了1場「大亨小傳」（The Great Gatsby）主題的萬聖節派對。

    這位前實境秀明星，也日益試圖透過訴訟、威脅聯邦資金等方式，來扼殺媒體與學術界的批評聲音。他甚至在沒有任何公眾諮詢或聯邦批准程序的情況下，拆除了白宮東廂，以建造1個巨大的新宴會廳。

    權力已達頂峰？民調顯示民眾憂心「走得太遠」

    然而，隨著距離期中選舉僅剩1年，川普可能已達到其權力的頂峰。布魯金斯學會資深研究員高斯頓（William Galston）向《法新社》表示：「民調顯示，他不像執政前10個月那樣，有那麼大的操作空間了。民眾認為他走得太遠了。」

    2日公布的1份民調顯示，大多數美國選民認為，川普已超越其職權範圍。分析指出，今年稍晚最高法院的幾項關鍵判決，以及明年期中選舉的結果，將可能為其權力擴張，帶來一些制約。

