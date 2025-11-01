畫面曝!出戰「打耳光大賽」 中國功夫大師慘遭哈薩克對手KO倒地昏迷

趙鴻剛在賽中連挨三掌、當場倒地昏迷。（圖擷取自YouTube）

以徒手碎磚、拉直鐵板成名的中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛，日前代表中國出戰耳光對打賽「Power Slap」，原被寄望能以「中國功夫」震撼全場，卻在賽中連挨三掌、當場倒地昏迷。這場原本被包裝為「硬氣功vs.力量之戰」的比賽，最終演變成中國選手慘敗、哈薩克對手完勝的結局。

「Power Slap」由美國UFC創辦人打造，以「耳光對打」為主題，強調爆發力與抗擊耐性。這場比賽由趙鴻剛對上哈薩克選手阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），雙方輪流以全力掌擊對方臉部。開賽僅一掌，阿曼塔耶夫便猛力出手，掌風呼嘯落臉，趙鴻剛眼角當場爆血、臉部歪斜，現場觀眾驚呼不斷。雖然他強忍痛楚回擊，但落點偏移、力道不足，未能造成威脅，氣勢明顯下滑。

進入第二輪，趙鴻剛臉部腫脹、神情痛苦，身形開始不穩，而阿曼塔耶夫則神色自若，幾乎毫髮無傷。第三輪阿曼塔耶夫改以左手出擊，掌力兇猛，直中趙鴻剛右臉。只見他全身僵直、向後倒地、昏迷不醒，裁判見狀立刻叫停比賽，醫護人員緊急上台救治。

賽後，趙鴻剛在社群影片中親自透露，自己顴骨有點骨裂、右眼角撕裂傷，縫合5針後已無大礙，「我沒事，感謝大家一直以來的支持和關注。」

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「技不如人呀，别玩了，丢人事小，别把自己玩丢了」、「氣功的最大用途，是幫助自己忍痛縫針」、「徒弟倒了師父什麼時候出來？」、「業餘就是業餘...被網友捧幾下就真當自己能打了，現實就是這麼簡單，那些傳武吹還在那吹個不停」。

不過，也有網友認為，「起碼敢實戰，值得尊重了」、「第一次參加就撐到第三下，算是不錯的結果」、「看見傳武願意站上國際擂台，認真地向世界挑戰，是很值得鼓勵。起碼不要再吹噓自己天下無敵。然後又不打。」

