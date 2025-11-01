為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    畫面曝!出戰「打耳光大賽」 中國功夫大師慘遭哈薩克對手KO倒地昏迷

    2025/11/01 22:24 即時新聞／綜合報導
    趙鴻剛在賽中連挨三掌、當場倒地昏迷。（圖擷取自YouTube）

    趙鴻剛在賽中連挨三掌、當場倒地昏迷。（圖擷取自YouTube）

    以徒手碎磚、拉直鐵板成名的中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛，日前代表中國出戰耳光對打賽「Power Slap」，原被寄望能以「中國功夫」震撼全場，卻在賽中連挨三掌、當場倒地昏迷。這場原本被包裝為「硬氣功vs.力量之戰」的比賽，最終演變成中國選手慘敗、哈薩克對手完勝的結局。

    「Power Slap」由美國UFC創辦人打造，以「耳光對打」為主題，強調爆發力與抗擊耐性。這場比賽由趙鴻剛對上哈薩克選手阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），雙方輪流以全力掌擊對方臉部。開賽僅一掌，阿曼塔耶夫便猛力出手，掌風呼嘯落臉，趙鴻剛眼角當場爆血、臉部歪斜，現場觀眾驚呼不斷。雖然他強忍痛楚回擊，但落點偏移、力道不足，未能造成威脅，氣勢明顯下滑。

    進入第二輪，趙鴻剛臉部腫脹、神情痛苦，身形開始不穩，而阿曼塔耶夫則神色自若，幾乎毫髮無傷。第三輪阿曼塔耶夫改以左手出擊，掌力兇猛，直中趙鴻剛右臉。只見他全身僵直、向後倒地、昏迷不醒，裁判見狀立刻叫停比賽，醫護人員緊急上台救治。

    賽後，趙鴻剛在社群影片中親自透露，自己顴骨有點骨裂、右眼角撕裂傷，縫合5針後已無大礙，「我沒事，感謝大家一直以來的支持和關注。」

    影片曝光後，網友紛紛留言表示，「技不如人呀，别玩了，丢人事小，别把自己玩丢了」、「氣功的最大用途，是幫助自己忍痛縫針」、「徒弟倒了師父什麼時候出來？」、「業餘就是業餘...被網友捧幾下就真當自己能打了，現實就是這麼簡單，那些傳武吹還在那吹個不停」。

    不過，也有網友認為，「起碼敢實戰，值得尊重了」、「第一次參加就撐到第三下，算是不錯的結果」、「看見傳武願意站上國際擂台，認真地向世界挑戰，是很值得鼓勵。起碼不要再吹噓自己天下無敵。然後又不打。」

    中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛，日前代表中國出戰耳光對打賽「Power Slap」。（圖擷取自YouTube）

    中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛，日前代表中國出戰耳光對打賽「Power Slap」。（圖擷取自YouTube）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播