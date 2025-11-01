黃仁勳曝與韓國網咖淵源 龍山商場樂貼炸雞宣傳

韓國有商家拿黃仁勳吃炸雞的照片來當宣傳看版。（圖擷取自YouTube）

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣，在當地知名的「Kkanbu Chicken」炸雞店，吃炸雞喝啤酒，而龍山電子商場（如台北光華商場）有商家老闆動作很快，直接列印出黃仁勳拿炸雞的照片來宣傳輝達的顯示卡。

《MBC新聞》報導，黃仁勳昨（10月31日）在APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）演說時，提到他與韓國網咖的緣分，始於29年前已故李健熙會長的一封信，他收到信後初訪韓國，看到韓國未來的發展，直言「如果沒有電腦遊戲、網咖、電競，就不會有今天的輝達」。

隨著電玩遊戲《星海爭霸》興起，2000年初期，全韓國網咖的數量高達2萬間，這些網咖裡許多電腦都安裝了輝達的GeForce顯示卡，黃仁勳也曾親自前往龍山電子商場推廣並銷售GeForce。如今龍山電子商場還有商家仍記得20年前輝達的光榮事蹟。

