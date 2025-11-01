為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    黃仁勳曝與韓國網咖淵源 龍山商場樂貼炸雞宣傳

    2025/11/01 14:56 即時新聞／綜合報導
    韓國有商家拿黃仁勳吃炸雞的照片來當宣傳看版。（圖擷取自YouTube）

    韓國有商家拿黃仁勳吃炸雞的照片來當宣傳看版。（圖擷取自YouTube）

    晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣，在當地知名的「Kkanbu Chicken」炸雞店，吃炸雞喝啤酒，而龍山電子商場（如台北光華商場）有商家老闆動作很快，直接列印出黃仁勳拿炸雞的照片來宣傳輝達的顯示卡。

    MBC新聞》報導，黃仁勳昨（10月31日）在APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）演說時，提到他與韓國網咖的緣分，始於29年前已故李健熙會長的一封信，他收到信後初訪韓國，看到韓國未來的發展，直言「如果沒有電腦遊戲、網咖、電競，就不會有今天的輝達」。

    隨著電玩遊戲《星海爭霸》興起，2000年初期，全韓國網咖的數量高達2萬間，這些網咖裡許多電腦都安裝了輝達的GeForce顯示卡，黃仁勳也曾親自前往龍山電子商場推廣並銷售GeForce。如今龍山電子商場還有商家仍記得20年前輝達的光榮事蹟。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播